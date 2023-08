“Pensaba que era un chiste”: pareja de Turrón reveló que sufrió un infarto en su primera cita

Hace unos días se dio a conocer la actual pareja de Mario “Turrón” Moreno. Se trata de Patricia Cid, una joven masajista 26 años menor que el humorista, que trabaja actualmente en la capital, pero que es oriunda de Temuco. Una chica que desde pequeña vio al integrante de Millenium Show y sintió admiración por él, hasta ser hoy su polola.

En conversación con La Cuarta, Patricia reveló cuando se convirtió en fan de Turrón. “Cuando yo tenía 8 años estaba viendo el Festival (de Viña) como todos los años y de repente apareció este dúo humorístico y vi entrar al Turrón. Lo empecé a observar y le dije a mi mamá ‘grábalo’. Porque ella tenía su VHS listo para comenzar a grabar”, relató.

Luego, agregó: “Me gustó porque hacía un papel así como de niño, jugando con un bolso que era su perro. Yo quedé hipnotizada, dijo que tenía 8 años, y yo en mi inocencia dije ‘tiene 8 años, como yo’. Lo empecé a ver todo el rato. Me encantó la rutina. Su humor era sano, de niño, me gustó. Después todos los días colocaba el video“.

“Ya más grande lo buscaba en YouTube. Lo seguía, veía sus rutinas a lo largo de todo Chile. Siempre lo quise conocer en persona, pero no sabía dónde estaba él“, añadió.

Cuando conoció a su ídolo

Más adelante, la masajista recordó que “un día iba pasando por la Plaza de Armas y vi a varios humoristas. Y le pregunté a un caballero que trabaja afuera de la Catedral si sabía del Turrón. Él me dijo que el Turrón siempre trabaja allí, pero que ese día no estaba. Yo quería una foto con él, quería abrazarlo. Al otro día fui, pero tampoco estaba. Así estuve buscándolo por seis meses“.

Pasó el tiempo, hasta que el sujeto que trabajaba en el sector, le dio a Patricia el contacto del Turrón. “Nos pusimos de acuerdo para juntarnos. Me fue a buscar en su jeep al trabajo y ahí lo abracé, le dije que quería conocerlo y que estaba emocionada. Le regalé un masaje, me llevó a su casa y me mostró las gaviotas. Después del masaje me llevó a comer completos“, rememoró.

El infarto del Turrón

Sin embargo, la primera cita de Patricia con el comediante Mario Moreno terminó de manera accidentada. “Fuimos a un local en La Florida y él se empezó a sentir mal. Decía que le dolía el pecho, pero yo no lo creía. Pensaba que era un chiste. Pero después me di cuenta de que era verdad, porque estaba con cara de que se iba a desmayar“, contó.

“Partimos a urgencias, tomé el jeep y lo llevé al consultorio. Era un infarto. Me dijeron que ‘si no lo trae a tiempo, se nos va’. Yo no sabía que era enfermo del corazón, no me contó. Me quedé esperando por horas, eran muchas emociones, porque justo el día en que lo conocí pasó esto“, adicionó. Y tras ello, el amor entre los dos solo fluyó.