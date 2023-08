“Mi primer hijo falleció”: Pincoya realiza conmovedora confesión en “Gran Hermano”

Jennifer Galvarini fue tendencia en la noche del jueves 10 de agosto en Twitter. Sin embargo, no era su nombre el que salía en la lista de trendings, sino que “ESTOY LLORANDO” fue el hashtag que catapultó a la Pincoya como uno de los temas más hablados durante la pasada jornada. Y es que, la participante de Gran Hermano Chile hizo una potente confesión.

La carismática vecina de Chiloé miró a la cámara y empezó a hablar de tal manera, que conmovió a los televidentes que la observaban de sus hogares. Una instancia, en la que la Pincoya reveló que se metió al reality para darle un regalo a su hijo pequeño, Felipe, a quien llama “Gatito”. Su objetivo es llevarse los 30 millones del gran premio, para hacer feliz a su retoño.

Por ello, lo primero que hizo Jennifer Galvarini, fue lamentar el hecho de que nuevamente esté en la placa de eliminación. Y aunque, es poco probable que termina eliminada, ya que es de las participantes más queridas por el público, estas situaciones pone en riesgo su meta de lograr convertirse en la ganadora del reality y así obtener el gran premio para su pequeño hijo.

La confesión de Jennifer Galvarini

“Igual me genera rabia que me voten todas las semanas, pero yo sé a qué vine (…) Yo sé que tenía que dejar cosas, dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo. Ustedes dirán, ¿entonces por qué está acá? Porque le quiero dar un regalo“, expresó Pincoya dirigiéndose a una cámara en el jardín de la casa en Argentina.

Y tras ello, Jennifer Galvarini realizó la potente confesión: “Mi hijo es paciente renal. Y mi primer hijo falleció… Lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, pero trato de no pensar para no quebrarme. Pero es para que él no me vea llorar. Me vea contenta“.