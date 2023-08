Sebastián desconoció conflictos con Coni en Gran Hermano: “No fue tóxico, fue intenso”

Sebastián Ramírez enfrentó la noche del lunes al panel de Gran Hermano, tras su controvertido abandono del reality de CHV.

El participante no quiso seguir en el encierro, indicando como razones sus conflictos constantes con Coni, con quien entabló una relación dentro de la casa.

De hechos, sus peleas generaron de todo. Incluso la preocupación de la ministra Antonia Orellana, quien reaccionó a unos dichos de la bailarina.

“Me iba a duchar, y él me encerraba, yo (estando) desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, le confesó la joven a Raimundo.

Una frase frente a la que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género decidió oficiar al Consejo Nacional de Televisión y comunicarse con CHV, indicando que “la violencia contra las mujeres no es un espectáculo”.

Los descargos de Sebastián al dejar Gran Hermano

Respecto a todo esto, el chico reality algo habló en el panel conformado por Fran García-Huidobro, Arturo Longton, Nicolás Quesille y Michael Roldán.

“Sí, discutimos, pero no eran peleas, eran discusiones muy tranquilas… No, medias pesadas. Pero al final nos queríamos con la Coni”, dijo.

Y agregó que “fuimos muy intensos los dos. Yo creo que tóxico es cuando estay peleando todo el día. No fue tóxico, fue intenso. No se confundan con eso”.

Los días de Sebastián en la casa de Gran Hermano. Sebastián reflexiona sobre su romance con Coni. Francisco y Sebastián se besan en vivo.

No obstante, luego reflexionó que “yo decidí irme porque no daba más. Ya se escapó de las manos, y cuando las cosas ya no funcionan, hay que dar un paso al costado”.

De esta forma, Sebastián Ramírez enfrentó la parte más controvertida de su estadía dentro de Gran Hermano. Una donde no salió tan bien parado.