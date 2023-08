“La mala suerte”: Cristián Sánchez no pudo despedirse de su hijastro porque se quedó encerrado en el baño

En la mañana de este viernes 4 agosto, Diana Bolocco se despidió de su hijo Pedro Cisternas, quien partió de intercambio a Europa por siete meses. Una experiencia valiosa en la vida del joven, para la que su familia lo fue a dejar al aeropuerto. Sin embargo, su padrastro, Cristián Sánchez, no pudo estar con él.

Y es que, el conductor televisivo y esposo de Diana Bolocco, se quedó encerrado en el baño en el peor momento posible. “¡No lo puedo creer! ¡Me quedé encerrado en el baño justo cuando nuestro hijo mayor se va de intercambio por 7 meses! ¡No me pude despedir!“, escribió Cristián Sánchez en una publicación en Instagram.

Además, que tras darse cuenta de que se había quedado encerrado, Sánchez hizo un live para desahogarse con sus seguidores. “No puedo tener tan mala cueva, tan mala suerte, estoy encerrado en el baño, ¿pueden creer que estoy encerrado en el baño?, no puedo salir, esta mierda no funciona y lo peor es que tenía que ir a dejar a nuestro hijo mayor que se va a Europa por siete meses“, expuso.

“La mala cueva. Justo hoy día me quedo encerrado en el baño. Y no pude ir al aeropuerto y me acabo de despedir por la puerta. Qué chucha hueón. No ha fallado nunca esta puerta (…) Y hoy día tengo que dejar a mi hijo en el aeropuerto, que se va, y no me pude despedir de él. Cacha el nivel de mala cueva. No lo puedo creer, la mala suerte“, añadió.

“Menos mal que no tengo claustrofobia”

Más adelante, uno de los seguidores le sugirió que rompiera el vidrio que está cerca de la puerta, para así poder salir y acompañar a su hijastro al aeropuerto. “¿Cómo voy a romper el vidrio? ¿En serio? No, estai loco. La media cagada. ¿Qué se hace?“, respondió.

Finalmente, Cristián Sánchez señaló que “menos mal que no tengo claustrofobia, justo este baño no tiene ventana. La Diana se acaba de ir al aeropuerto, me tuve que despedir así. ¿Qué es esa despedida de mierda, sin un pinche abrazo, sin un pinche beso? (…) Pucha, mi Pedrito se fue y no me pude despedir de él“.