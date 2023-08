¡Guerra total! Carola de Moras le lanzó de todo a Nacho Gutiérrez y lo acusó de “difamarla”

Carola de Moras no aguantó más. Y, en un descargo de aquellos, decidió lanzar su artillería más pesada contra Nacho Gutiérrez.

Resulta que la conductora explotó luego de que la ahora figura de Canal 13 se refiriera a ella en medio de una conversación sobre su polémica salida de CHV el año 2016.

Un diálogo con los rostros del matinal Tu Día, donde le preguntaron sus sensaciones de ese momento. “Angustia, porque, han pasado muchos años, pero es como si ustedes tuvieran una reunión ahora, salen y le preguntan a Repe, Oye, qué pasó en la reunión, y él dijera nada, no hemos tenido reunión”.

Y donde también aprovechó de repasar a su excompañera, expresando que “la traición yo la sentí de gente que quería, y a ella no la quería. Uno se siente traicionado de gente que tú quieres. La angustia efectivamente es porque fueron minutos donde estaba yo muy solo, me dejaron solo… Yo creo que a ella nunca le interesó hacer dupla con nadie… ella trabaja para ella”.

Carola de Moras contra Nacho Gutiérrez

Así, tras estos dichos, Carola decidió hablar. Y lo hizo con el programa Zona de Estrellas, donde emitió unas fuertes declaraciones.

“Ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia, que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”, indicó.

Y agregó que “yo no lo eché del canal, ni tuve nada que ver con todo su problema. Que le reclame a quien él demandó, no a mí. Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”.

Incluso, el panel del programa farandulero dio cuenta de que la animadora sí se había tratado de comunicar con su excompañero. “Mostró las conversaciones privadas, donde le dice: ‘Tomémonos un café, quiero trabajar contigo, y tengo una pena gigante’, pero él nunca le respondió”, dijeron.

De esta forma, la guerra sigue desatada entre ambos comunicadores. ¿Responderá Nacho Gutiérrez a los últimos dichos de Carola de Moras?