“Historial de problemática”: Polémica por supuesto divismo de Chiqui Aguayo en nuevo estelar del 13

Fueron palabras bien duras las que usaron en Zona de Estrellas para referirse a Chiqui Aguayo, quien habría tenido algunos problemas en el nuevo estelar de Canal 13.

Resulta que la comediante es parte de El Purgatorio, espacio conducido por Nacho Gutiérrez y donde comparte roles con Luis Slimming.

Los humoristas tienen un rol fundamental en el programa. Sin embargo, según dijeron en el espacio farandulero del cable, no se estarían llevando muy bien.

“Chiqui Aguayo tiene la tendalada en el programa. La que tenía que hacer reír al equipo, no los está haciendo reír tanto”, indicaron en el panel.

Y agregaron que con el triunfador del Festival de Olmué “estarían con problemas. La Chiqui no se estaría llevando bien con él, lo que incluso habría generado roces en el equipo. Lamentablemente, la sección de ellos es en conjunto, ambos reciben a los invitados”.

Chiqui Aguayo y su defensa

Así, en el mismo estelar, el periodista Pablo Candia manifestó que “la Chiqui tiene harto historial de problemática o de diva. Yo me acuerdo, y tengo información directa del equipo del Buenos Días a Todos, que cuando ella estaba en el matinal era como bien diva para sus cosas. No con los rostros, sino que con el equipo de producción”.

El comunicador señaló que “como que pedía cosas, se molestaba porque su sección no duraba lo que ella quería. Se enojaba porque, no sé poh, ella juraba que le iba re bien a su sección, y era un fracaso. Le iba mejor a las noticias de la Karen Paola, que estaba en ese tiempo. Entonces ella tenía esa actitud media diva con los ejecutivos o con el equipo de producción”.

Frente a esto, Chiqui decidió defenderse. Y, en el mismo espacio, le contó su versión a Adriana Barrientos. “¿Cómo me voy a llevar mal? No es verdad. Me extraña que haya salido ese rumor”, dijo.

Y expresó que “con Lucho no nos conocíamos antes de trabajar juntos y ha sido de verdad una sorpresa. Se nos ha hecho muy fácil trabajar juntos”.

De esta forma, Chiqui Aguayo dejó claro que no tendría conflicto alguno con su compañero ni con el resto del equipo de El Purgatorio, desmintiendo lo dicho en Zona de Estrellas.