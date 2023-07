¡Polémica total! Nicolás Quesille confirmó salida de editora acusada de “perjudicar” a Coni en Gran Hermano

En las últimas horas, una tremenda polémica se tomó Twitter. Una donde los fanáticos de Gran Hermano acusaron a una editora de perjudicar abiertamente a Coni.

Es que la concursante ha sido mostrada una y otra vez en conflictos, tratando, según los cibernautas, de dejarla mal ante las cámaras.

Por eso, los más suspicaces, llegaron hasta la cuenta personal de una mujer. Una que habría sido la encargada de montar las imágenes del programa.

De nombre Isabella, la joven habría puesto una y otra vez likes a posteos donde cuestionaban a la concursante, incluso con su pasado de drogadicción.

Nicolás Quesille, la editora y la decisión de Gran Hermano

Así, en algunos mensajes se pueden leer cosas del tipo “Coni, la droga te dejó agresiva” y tratando a la bailarina de “inmadura” y “tóxica”.

Frente a esto, los reclamos se multiplicaron. Y la funa generó que Isabella cerrara su cuenta con las controvertidas publicaciones.

En este ht encontré estas capturas de la editora de gh en donde deja claro lo que piensa de Coni, me parece poco profesional sus respuestas y sus me gustas @D_Apellido #GranhermanoCHV pic.twitter.com/m5wPBtcDI6 — Coni♥️ (@conimyart) July 25, 2023

esta sucia editora del programa le da likes a comentarios donde tratan de “drogadicta” a la coni wn 0 profesionalismo #GranhermanoCHV https://t.co/HyDlhupbdy pic.twitter.com/8xjiCvaZM0 — valentina (@prisonregui) July 25, 2023

Ahora entiendo pq la edición del programa siempre deja mal a la Coni sí la q edita el programa le tiene mala #GranhermanoCHV pic.twitter.com/WYZaxnifMv — Juan Francisco (@jfranciscobubu) July 25, 2023

la editora de gran hermano me bloqueó por decirle la verdad, odia a coni y ella sola se expuso. una verdadera profesional no debería mezclar su opinión con su trabajo. #GranHermanoCHV pic.twitter.com/kdtfchubkQ — javi ✨ TEAM CONI 🔥 (@tvenidle) July 25, 2023

La que quiere aplicar la editora de GH 🤣 esta tipa odia a coni y es fan de trinidad djdjd con razón la deja de victima en todas las ediciones!!! La quiero fuera del equipo de producción YAAAAA #GranhermanoCHV #GranHermanoChile #chilevision háganse cargo!!! pic.twitter.com/vTmg3QHjAv — TRINIDAD AL 3331 (@delespacio2123) July 25, 2023

Por eso, Nicolás Quesille fue el encargado de alegrar a quienes pedían su cabeza. Y en un live de Instagram, a solo minutos de comenzar el estelar Espiando la Casa, confirmó que la habían sacado de su cargo.

“En Argentina, que es donde se editan estos programas, yo no tengo claro si quería dejar mal a la Coni o no, pero hubo efectivamente una persona que posteó esto y esa persona ya no está trabajando en Gran Hermano, porque no se puede”, dijo.

Nicolas Quesille confirma la desvinculación de la editora Argentina qué quería dejar mal parada a Coni #granhermanochv #GranHermanoChile pic.twitter.com/MqwDBxBFJi — Lefro (@Leoyola88) July 26, 2023

Y aclaró que “además, si lo hizo o no, si quería dejar mal a la Coni bueno, al final, como se sabe todo y ustedes ven en Pluto el contenido, es muy difícil dejar mal a la Coni. Cuando la Coni queda bien es porque ella queda bien, cuando la Coni queda mal, es porque ella queda mal, ella se las arregla solita”.

De esta forma, Nicolás Quesille ratificó que Isabella ya no continuaría trabajando en Gran Hermano y que la polémica efectivamente habría causado su expulsión del equipo del programa. ¿Qué tal?