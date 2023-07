“Quiero hablar en mi funeral”: la particular petición de Paty Maldonado para su sepelio

En el reciente capítulo de Tal Cual, programa de TV+, José Miguel Viñuela y Paty Maldonado estuvieron conversando con el humorista Mauricio Medina, con quien revivieron antiguas historias y bromearon.

En el momento, la opinóloga explicó su particular idea para dar un discurso en el día de su funeral.

“Yo tengo escrita mi despedida funeraria y que eso lo confirme el señor Gonzalo Cordero, porque yo quiero que él me grabe”, dijo la panelista.

“Pero me tiene que grabar una vez al año, porque si no me muero este año, el próximo voy a estar más vieja y así”, agregó. “Yo quiero hablar en mi funeral, yo quiero cantar y que no me quiten la idea porque yo la inventé hace 15 años atrás. Yo quiero hablar, que esté el cajón ahí y la Maldo en una pantalla grande”, aseveró la cantante.

¿Cuál es la idea de Paty Maldonado?

Viñuela le consultó sobre lo que iba a decir ese día, a lo que la Patricia replicó: “Voy a hablar de muchas hue… con nombre y apellido, así que ándate con cuidadito porque te puedo dejar como las reverendas. De política no, pero voy a hablar de las traiciones. De las personas que un día estuvieron contigo y que cuando tú pasaste un mal momento ya no estuvieron”.

Según comentó Paty, aprovecharía el día de su sepelio para criticar a quienes no la apoyaron en algún momento complejo de su vida.

“Voy a hablar de muchos de los que están ahí, que fueron para la foto y nunca me quisieron. Y de que, a los que yo les tengo mala voluntad, les voy a seguir teniendo mala voluntad en el otro mundo”, sentenció.