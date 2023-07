Tras varios meses, 16 quimioterapias y una mastectomía parcial en la que le sacaron el ganglio centinela, Aylén Milla puede decir que se mejoró del cáncer de mama. Una noticia que la ex chica reality celebró y dio a conocer con una profunda reflexión que compartió con sus seguidores.

“Dios mío, ¡confirmado! El cáncer se fue de mi cuerpo, ¡y soy agradecida! Bendición de renacer“, escribió Aylén Milla en Instagram. En un post en el que recibió el apoyo y las felicitaciones de Pampita, Claudia Conserva, Daniela Castro, Gissella Paz Gallardo, Rocío Marengo, Belén Soto, entre otras famosas.

Tras ello, la ex chica reality le dedicó una carta al cáncer: “Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba. 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: ‘Hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas’. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé, y te pregunté, ‘¿qué quieres mostrarme?’“.

“Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto. Puta que doloroso fue el camino correcto. Me sacaste personas, me pusiste otras. Me hiciste replantearme mi vida entera“, añadió después.

“Pedí que sacaras todo lo tóxico de mi vida”

Más adelante, Aylén Milla prosiguió con su reflexión. “Me abracé muy fuerte y me dije, ‘mira pelada y todo sos hermosa, ¡porque sos valiente, fuerte con dos ovarios! Vos sola vas a poder sanarte’. Con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar“, sostuvo.

“Pedí que sacaras todo lo tóxico de mi vida. Y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera. Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido, ¡y no regreses nunca más! Adiós“, adicionó.