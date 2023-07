“Le pedí a Diosito mucho pelo”: Aylén Milla habla de su recuperación capilar tras las quimioterapias

Fue hace casi dos meses que Aylén Milla dio a conocer que tiene cáncer de mama. Tras ello, la modelo y exchica reality se ha sometido 16 quimioterapias y a una operación en su pecho, que consistió en una mastectomía parcial en la que le sacaron el ganglio centinela. Y hoy está enfocada en su recuperación.

Y una faceta de su mejoría que le ha empezado a ilusionar, ha sido su recuperación capilar. “Me está saliendo pelo hasta adentro del ojo casi. Mejor, gracias a Dios. Tenía miedo de no recuperar mis cejas. Pero decreté y le pedí a Diosito mucho pelo para cuando terminara la quimioterapia“, contó Aylén en una storie en Instagram.

Sin embargo, con sus uñas Aylén Milla no ha tenido la misma suerte. “Voy a comprar esas que se pegan con sticker. No es hongo, ya me hice el análisis. Es de la misma quimioterapia, se dañan las uñas. Y ahora a recuperarla, debería cortarla sí. Ya me recomendaron un producto, pero lo tengo que mandar a pedir afuera, Europa”, expuso.

Actualmente no toma remedios

Más adelante, ante la consulta de uno de sus seguidores acerca de cuáles medicamentos consume en la actualidad, la respuesta de esta exchica reality fue negativa. “Solo vitaminas naturales, ¡muchísimas! Sí, me hacen demasiado bien y ayudan a mi cuerpo a mantenerse como antes. No sé si igual, pero lo más similar a lo sana que soy y siempre fui“, respondió.

Finalmente, en otra storie, Aylén Milla dio a conocer que hay gente que la ha escrito debido a que padece la misma enfermedad. “Yo recibo muchos mensajes de muchas chicas, personas que están pasando por esta enfermedad. Me emociono cuando hablo. Y a muchas, en la manera en que puedo, les doy mi teléfono y hablo con ellas“, escribió.