“Se creía Jesucristo”: Álvaro Scaramelli revela cómo conoció a Parived

Álvaro Scaramelli fue el protagonista del último episodio de Not News. En conversación con Nicolás Larraín, el músico y cantante habló acerca de su carrera musical, su vida personal y también se refirió a la vez que conoció a Marco Antonio López, quien es más conocido como Parived.

Acerca de cómo fue su primer encuentro el empresario y gurú investigado por el Caso Relojes, Scaramelli señaló que “lo conocí en la época en que se creía Jesucristo (…) En los años 90, por ahí. Él andaba en Pucón, había estado por la India, con su hermano que venía de Brasil. Conocí a su hermano, que es mucho más místico él“.

“Pero Parived tiene como una onda, era como buen mozo, se dejaba el pelo largo y se ponía unas túnicas tipo Jesucristo. Y meditaba y tenía todo eso cuento“, añadió después.

Era bien místico, era como encachado, tenía como un aura”

Más adelante, Scaramelli entregó más detalles sobre cómo conoció a Parived. “Conocí más a su hermano. Ellos tenían un restauran de como hindú en Pucón. En uno de estos veranos donde se hacen emprendimientos, nosotros teníamos una tienda de ropa al lado“, sostuvo.

“Ahora, yo lo vi a él y era bien místico, era como encachado, tenía como un aura. Era un personaje“, complementó.

Finalmente, Álvaro Scaramelli fue consultado si en ese momento, cuando lo conoció, vio en Parived a un “chanta”. Al respecto, expresó: “En esa época no te puedo decir eso (…) Me parecía un gallo místico. Y el hermano era muy místico, muy buena onda (…) Mi ex señora era amiga de Parived. No te voy a decir lo que me dijo“.