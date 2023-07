Este 19 de julio en Mucho Gusto, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler hablaron acerca de su experiencia en la Alfombra Rosa por la película live action de Barbie. En ese lugar, ambos se encontraron con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien estaba ahí por Me Late para realizar entrevistas a los asistentes.

Acerca de esta este encuentro con la exalcaldesa, que ocurrió semanas tras la demanda que hizo ella en contra del equipo del matinal de Mega por injurias y calumnias, Neme comentó que “pensé que en mi vida había visto todo, y vaya que he visto cosas raras, pero cuando entro a esa carpa y veo a Cathy Barriga en patines… Yo no he visto absolutamente nada“.

“No sé qué decir. Ella se acercó a preguntarme cosas y yo le dije ‘bueno, yo le contesto cualquier cosa, pero como usted es tan sensible, cualquier cosa no terminemos en tribunales’. Pero me dijo ‘no, acá estamos en otra cosa’. Pero a mí las cosas no se me olvidan“, añadió después.

La entrevista de Neme a Cathy Barriga

En la ocasión, José Antonio Neme también aprovecho la oportunidad de entrevistar a Cathy Barriga para Mucho Gusto. Instancia, en desde un principio le hizo la siguiente advertencia: “No me vai a hacer un juicio“. Ante lo que la exalcaldesa de Maipú respondió: “Que quede en tribunales“.

Tras ello, sobre el motivo de su encuentro propiamente tal, Neme señaló que “yo sí puedo decir algo de Barbie. Barbie demostró que las mujeres pueden ser todo, incluso alcaldesas. Y es verdad“. Frente a lo que Cathy Barriga, comentó que “Yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio. Porque Barbie nos empoderó“.

“Nos hizo soñar con ser doctoras, veterinarias, mamás, incluso astronautas“, complementó la exalcaldesa de Maipú.

“O Presidenta… ¿Usted cierra la idea a una carrera política?“, agregó Neme. A lo que Cathy Barriga contestó: “Pero si estamos en otra cosa“. Finalmente, la exalcaldesa se refirió a su presente lejos de la política, sobre el que expresó que “estoy contenta, porque retomo algo de mis inicios. Nunca la eché de menos, pero me buscó y yo acepté“.