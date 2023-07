Incomodísimo: Pelea por celos expuso frente a todo Gran Hermano a Coni y Seba

Quedó la grande nuevamente en Gran Hermano. Coni y Seba tuvieron una incomodísima pelea dentro de la casa. Y delante de todos.

Resulta que la participante y el exchico reality han entablado una relación con altos y bajos, que complica a la casa.

Esto porque ha generado varios conflictos, sobre todo con Trini, que no soporta a Seba y vez que puede le lanza pesadeces.

Sin embargo, lo que pasó este miércoles fue alto en cringe. Así al menos lo calificaron en Twitter, donde varios pidieron parar la situación.

Así, los concursantes comenzaron a lanzarse palos debido a los supuestos celos de Seba por la relación de Coni y Vivi.

Es que las jóvenes al principio del reality tuvieron un coqueteo que terminó debido a que Fran se metió al medio.

Desde ahí en adelante, se alejaron. Pero, en los últimos días, tras la salida de Maite, ambas han vuelto a acercarse, compartiendo risas y momentos, e incluso con Coni eligiéndola en una actividad para tener “una noche de pasión”.

Eso desató un conflicto con Seba, a quien no le gustó nada esto y manifestó sentirse “confundido” con que ellas dos se gustaran. Y, en su estilo, empezó a tirarle palos mientras comían todos juntos en la mesa, incluidas las dos chicas.

La cosa se fue poniendo cada vez peor, ya que Seba y Coni empezaron a pelear frente a todos, mientras Fran, Lucas y los demás los observaban con la cara descompuesta.

Se picó la cosaaaaa Vivi, Coni y Sebastián, Francisca celosa de Vivi y Coni, Vivi tirandole que no puede estar celosa porque ella está con Lucas, discusión Coni vs Seba, bisexualidad, seba inseguro, etc parte 1 #GranHermanoChile #GranhermanoCHV pic.twitter.com/bbtOWouiyc

— Cami 🇺🇾♏️ (@Cami_92uy) July 19, 2023