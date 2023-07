La conmovedora historia que quebró a Fernando Godoy en Bajo el mismo Techo: "Me rompe el alma..."

Fernando Godoy debutó como conductor en el espacio Bajo el mismo Techo, programa de Mega que no estuvo exento de emociones.

Y es que el actor llegó a la comuna de Chanavayita, Región de Tarapacá, siendo recibido por Luis Araya y Judith Seymour.

Durante su estadía conoció a la fundación Semillitas Sagradas, la cual se encarga de entregar ayuda a más de 60 niños a reforzar sus conocimientos y habilidades.

Fernando Godoy se emocionó hasta las lágrimas

“Contento del fondo del corazón, imagínate poder ayudar a los niños, a más niños. Integrarlos, enseñarles, enseñarles de una manera diferente”, contó Luis.

El actor le preguntó: “¿Te gustaría qué alguien cómo tú llegara e hiciera eso por ellos”.

“Es que yo también fui niño, también viví en caleta, también tuve necesidades de pequeño. Y también sé las necesidades que tienen los pequeños”, explicó el padre de la familia que lo recibió.

En esa misma línea, indicó: “Como tenemos que normalizar la falta de agua, el mal olor del alcantarillado. Como tenemos que normalizar muchas cosas para ser normales, pero en realidad eso no es normal”.

“Ellos tienen los mismos derechos que todos los niños y los mismos sueños”, aseguró Araya.

“Eso me pasa”, analizó Godoy, visiblemente afectado.

“Lo digo sinceramente, desde que soy papá, es súper difícil… pero me rompe el alma que (los niños) necesiten ayuda. El mundo perfecto sería que todos los niños no necesitaran ayuda”, explicó.

“Me emociona de ti, porque vi un hombre rudo en el agua, sacándole las tripas a un pulpo -señaló entre risas- y veo in situ la misión que tiene Semillas y me toca el alma, la fibra, me llega al fondo del corazón“, sumó.

“Mi compromiso es real, porque quiero que personas como tú, tengan el apoyo que corresponde”, sentenció Godoy.