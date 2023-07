“Gracias a todos mis fans”: Amber Heard vuelve a Instagram tras meses alejada de las redes sociales

Ha pasado casi un año desde que Johnny Depp le ganó a Amber Heard en su juicio por difamación. De esta manera, la actriz se vio obligada a pagarle un millón de dólares al actor de 60 años, tras un proceso judicial que se transformó en uno de los más mediáticos del último tiempo.

Según fuentes cercanas de Depp, este actor decidió distribuir el millón de dólares de manera equitativa entre cinco organizaciones benéficas, como la Fundación Make-A-Film, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance. Mientras que Amber Heard se retiró de las redes sociales y se alejó de las cámaras.

Fueron varios meses en los que la actriz estadounidense estuvo en el ostracismo de manera voluntaria. Durante este periodo, que duró varios meses, Amber Heard se fue a vivir a España junto a su pequeña hija y se declaró en bancarrota. Y con el pasar del tiempo, de a poco empezó a volver a dar señales de su regreso.

Amber Heard volvió a las redes sociales

Hasta que, recientemente, tras más de seis meses fuera Instagram, Amber Heard volvió a esta red social con dos publicaciones en distintos días. “Gracias por una recepción tan increíblemente cálida en el festival de cine de Taormina para mi última película In the fire (En el fuego). Fue un fin de semana inolvidable“, escribió en una.

Y en otro posteo, la actriz expresó: “Qué recepción… Gracias a todos mis fans y seguidores. Estoy tan conmovida“, en una foto en la aparece rodeada de fotógrafos y fanáticos.

Las declaraciones de Amber Heard tras el juicio

Después de perder el juicio contra su exesposo Johnny Depp, Amber Heard realizó varios descargos. Y en uno de sus últimos desahogos por Instagram, declaró que “es importante para mí decir que nunca elegí esto (…) Defendí mi verdad. Y al hacerlo, mi vida, tal y como la conocía, quedó destruida“.

“El escarnio al que me he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando denuncian“, añadió.

Amber Heard señaló que “ahora por fin tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar (…) No he hecho ninguna admisión ni un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz de cara al futuro”.