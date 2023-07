“Esto se está yendo de las manos”: Jean Philippe acusa campaña de difamación tras ruptura con Pamela Díaz

Tras varios días en el centro de la polémica, este lunes, Jean Philippe Cretton se refirió a su controvertido quiebre con Pamela Díaz.

Fue el mismo comunicador quien confirmó la ruptura de la pareja, a través de un comunicado publicado en redes sociales, en donde descartaba una supuesta infidelidad registrada en un video.

A varios días de este hecho, Jean Philippe recurrió nuevamente a su Instagram para comentar la separación con La Fiera, afirmando que se ve “en la obligación de hacer un video” pese a ser “algo que no quería hacer”.-

“Todos y todas me aconsejan el silencio, pero siento que efectivamente esto se está yendo a las manos y está agarrando un color que no me parece, que es injusto, donde creo que hay intenciones, que por decirlo menos, dudosas, de algunas personas, en transformar esto casi como un linchamiento público, una funa, en esta sociedad de la cancelación que vivimos hoy en día”, comenzó diciendo el músico en un video.

“Yo llevo trabajando en los medios aproximadamente 17 años. Durante todo ese tiempo estuve alejado de cualquier noticia que fuese polémica o vinculada a la farándula (…) siempre traté de estar vinculado estrictamente a mi trabajo y hacer las cosas de la mejor manera posible en mi pega, con la gente que trabajo, con mis amigos y amiga, con mis parejas, con mi familia con mi hija sobre todo”, agregó.

“Cometí el error…”

En esa línea, el periodista recalcó que junto a Pamela Díaz estuvo “casi cuatro años, entregándonos al máximo el uno al otro, en absoluta fidelidad por parte de los dos. Y eso me consta y la Pame lo sabe”.

“Cometí el error de haberme expuesto públicamente y con esto hice daño a la Pame, y no lo merecía. Esto después de haber terminado en relación. Si fue muy pronto o no, se las doy todas, absolutamente cuestionable (…) ese fue mi error, darle un beso a una persona en un espacio público. Solo eso. Todo lo demás que se está diciendo es falso, es grave, es hiriente”, complementó el animador.

“Hay paneles en la farándula que hablan descriteriadamente sin ni siquiera chequear la información. Me da vergüenza tener que estar en la boca de personas que históricamente durante toda su vida han hecho de su vida un espectáculo farandulero y hoy día hablan desde un púlpito de perfección sobre lo que se debe o no se debe hacer”, continuó.

“Han dicho lo que han querido”

Bajo ese escenario, Jean Philippe afirmó que estas declaraciones “no solamente mi imagen pública, puede afectar también mi trabajo (…) He tenido que aguantar ofensas de todo tipo, riéndose con descarnada sorna sobre mi depresión. Han dicho lo que han querido sobre mi estado de salud mental. Mi familia está siendo acosada por este mismo tipo de personas. Han dicho que incluso el fallecimiento de mi abuela yo lo aproveché para hacerme la víctima”.

“He tenido que aguantar comentarios como este todos los días, todo el rato. Independiente que uno trabaje en televisión, me parece sumamente injusto, irresponsable y siento que el daño que se está haciendo es mucho más grande de lo que ustedes imaginan“, sumó.

En esa línea, el comunicador expuso: “Si la intención es lincharme, háganlo jugando limpio, porque lo que están haciendo ahora es una mariconada, no tiene otro nombre”.