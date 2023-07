Máximo Menem preocupa a sus seguidores con maniobra en la playa: ““No merece aplausos ni vitores, eso es ser irresponsable”

A través de sus redes sociales, Máximo Menem Bolocco causó gran preocupación entre sus seguidores y desatando una serie de comentarios, muchos de ellos en tono de “reto”.

Es que el hijo de Cecilia Bolocco compartió en su cuenta de Instagram una serie de capturas, mostrando parte de lo que ha sido su año hasta la fecha.

“Un poco del 2023…”, puso el joven junto a la publicación.

Sin embargo, en el primer video se ve al joven lanzándose en un arriesgado movimiento en medio de un roquerío en el mar.

El video que generó todo tipo de reacciones en la red.

“No merece aplausos ni vitores, eso es ser irresponsable”, “Que peligroso podría dañarse su columna y quedar paraplejico”, “No lo vuelvas a hacer, es muy peligroso”, “Muy cerca de la roca”, “A uno que la Ceci lo va a retar”, “Cuídate mucho, no vuelvas a hacer esos piqueros”, “Con la vida no se juega”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Máximo.