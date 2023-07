Mónica Pérez y la inviabilidad de su segundo embarazo: “No podía decir que mi guagua no iba a nacer”

La periodista Mónica Pérez fue una de las invitadas en el nuevo capítulo de Podemos Hablar (CHV), instancia en la que habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hace unos años, la comunicadora sufrió la dolorosa pérdida de su segundo hijo, el cual estaba en su vientre.

Según reveló en el programa, junto a Montserrat Álvarez, se enteró de la inviabilidad de su embarazo durante el tercer mes de gestación.

“A los tres meses (…) te hacen esa famosa ecografía que ya es importante para ver si tu hijo viene con algún problema más grave y me dijeron que estaba perfecto”, partió diciendo Mónica.

“No podía decir que mi guagua no iba a nacer”

Luego, la periodista se fue de vacaciones junto a su esposo y su pequeña hija, sin embargo, todo cambió cuando regresó y se realizó una ecografía de control, momento en el que el doctor le dijo que algo no andaba bien.

“Me hacen de inmediato un examen que te sacan líquido amniótico y mi hijo venía con un tremendo síndrome que no iba a nacer… O sea, ni siquiera iba a llegar a los nueves meses de gestación. Yo en ese minuto tenía tres”, dijo.

“El doctor lo que me dice es que no se sabía cuándo iba a morir dentro de mí y en Chile no existía aborto terapéutico en ese minuto y yo salía en la tele entonces me dijo ‘mira, a ti nunca nadie te va hacer uno en Chile porque se arriesgan a mucho, pueden pasar muchas cosas así que te tienes que aguantar y quedarte con tu guagua hasta que muera dentro de ti”, añadió.

“Yo en shock, porque además tienes la guata así (grande) y toda la gente en el trabajo te dice ‘qué linda, la guagüita’. (…) No podía decir que mi guagua no iba a nacer”, explicó Mónica.

La periodista además explicó que, después de dos meses, decidió junto a su esposo viajar a Estados Unidos para poder realizarse un aborto terapéutico.

“Yo soy católica así que no era muy fácil hacerlo, pero era una situación que no tenía ni un sentido este sufrimiento que llevábamos”, dijo.

Pero antes de ir, el médico le recomendó que previo a su viaje, feuran a la clínica a realizar un control. Fue en ese momento que se enteró de que su bebé estaba muerto.

“Además, es terrible Monse todas las semanas ir a la ecografía y no preguntar si la guagüita está bien, sino ‘¿se murió, doctor?’. Esa era la pregunta que había que hacer. Una vez a la semana”, explicó Mónica.

“Fallece mi guagüita y yo tuve que darla a luz, porque ya tenía cinco meses (…) (Tuve un parto), pero no lo pude ver”, añadió la comunicadora, denotando evidente emoción.

“Ha pasado tanto tiempo, que uno piensa que se pasa, pero no se pasa” sumó Pérez.

“Mi doctor hizo lo mejor, yo no tengo ninguna queja… El síndrome que traía mi guagüita era bastante terrible, entonces no quiso que yo viera a mi hijo en ese estado y me hizo dormir después de que lo tuve, pero no lo pude enterrar y yo creo que es súper importante darle a los papás la posibilidad de hacerlo”, aseveró la periodista.

“Ese cierre me faltó”, explicó Mónica Pérez.