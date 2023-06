"Pude tomar su mano por última vez...": la sensible pérdida que enluta a Jean Philippe Cretton

Hace unos días que Jean Philippe Cretton se encuentra en el ojo del huracán, esto tras viralizarse un video en el que se estaría besando con otra chica, siendo en primera instancia, juzgado por la voz popular, por “ser infiel a Pamela Díaz”.

Sin embargo, el periodista rápidamente aclaró que la relación amorosa con La Fiera llegó a su fin, por lo que no hubo ninguna infidelidad de por medio. Asimismo, en su momento, fue enfático en recalcar que existe mucho cariño entre ambos, y que todo el quiebre amoroso, fue en buenos términos.

El difícil momento que enfrenta Jean Philippe

A través de sus redes sociales, el comunicador informó el sensible fallecimiento de su abuela, espacio que también utilizó para lanzar una potente reflexión sobre lo que le ha tocado vivir estos últimos días, desde el cansancio emocional por la partida de su ser querido, y las críticas que ha recibido por su supuesta infidelidad.

“Han sido días difíciles los últimos. Por una parte, he recibido un nivel de agresividad y odio que considero desproporcionado. Juzgan sin saber. Sin conocer detalles. Gozan rasgando vestiduras, hacen gárgaras de moral, se burlan de mi depresión y apedrean en la plaza pública como antaño. Desde su púlpito de supuesta perfección” comenzó diciendo en su testimonio.

“Por otro, he recibido muestras de amor inusitadas. De mi entorno, que conoce mi integridad, sabe quien soy, como soy y como he sido en la vida, pero también de gente que no conozco que abraza, empatiza con cariño genuino y puede ver todo en perspectiva” añadió.

“En medio de todo esto, hoy falleció mi abuelita” confirmó Cretton.

“Mi abuelita fue hija única. En el campo había labores destinadas a hombres, pero las hacia ella. Mi abuelita se casó muy joven y tuvo dos hijos. Mi abuelita diseñó su casa sin saber de arquitectura, ni nada parecido. Era una mujer de campo. Mi abuelita hacía un queso muy rico” publicó el comunicador junto a una imagen con su abuela.

“Hacía empanadas y picarones para el 18. Mi abuelita manejaba el tractor y hacia cercos.

Mi abuelita acompañó a mi tata siempre. También, cuando la hemiplejia llegó a la vida de “su viejo” y tenía que asistirlo. Mi abuelita iba todos los viernes a vender sus quesos “al pueblo”.

Mi abuelita, una vez, sólo a gritos espantó a unos ladrones de leña” reflexionó.

“Íbamos juntos a arrear las vacas y a sacar leche. Mi abuela me chuteaba penales, cuando me veía jugar solo. Mi abuelita unía a la familia. Mi abuelita se fue a descansar y pude tomar su mano por última vez, en un momento en que ambos lo necesitábamos. Gracias por todo, viejita linda. Se despide “tu hombre chico” sentenció Cretton.