En nuevo episodio de Sin editar, el programa de YouTube de Pamela Díaz, la protagonista fue Diana Bolocco. La actual conductora de Gran Hermano Chile conversó con la Fiera acerca de diferentes asuntos. Y entre estos, en algún momento empezaron a hablar acerca de sus parejas.

Las dos hablaron de sus medias naranjas, cuando Pamela Díaz le preguntó a Diana Bolocco con quién le gustaría animar el Festival de Viña. A lo que, la mujer rostro de CHV, respondió que Jean Philippe Cretton. “Te amo Jeanphi“, sumó Diana.

Ante lo que Pamela Díaz le hizo enseguida una advertencia. “No se pueden besar… Porque no se usa“, sostuvo la Fiera. “Pamela, si es un piquito”, respondió Diana Bolocco. “Pero ya no se usa. ¿A ti te gustaría que le diera un beso a tu marido?“, insistió la conductora de Sin editar.

Frente a esta pregunta de la Fiera, Diana Bolocco rápidamente contestó: “Todo el mundo le ha dado un beso a mi marido. Incluida tú“. A lo que, Pamela Díaz, comentó: “Verdad, hasta yo lo besé. En Dichato. Sí, ya dale un piquito… Amiga, después hacemos un swinger. Ay no, que asco, no me gustaría. ¿Harías un swinger?“.

Y la respuesta de Diana Bolocco fue negativa. “Me moriría. Qué asco. No podría dejar que mi pareja esté con otra“, expresó Pamela Díaz después.

“¿Estarías en una relación abierta?”

Tras ello, la conductora de CHV le preguntó a la Fiera: “¿Pero tú estarías en una relación abierta? Por ejemplo, si Jeanphi llega y dice ‘Pamela, no puedo ser monógamo, pero te amo igual’“.

“No estoy con él po… Pero sí hemos tenido una conversación. Por ejemplo, yo lo autoricé a que agarrara a dos personas. Las que yo sé que a él le gusta. Si es que llegara esa oportunidad“, respondió la Fiera. Lo que provocó que Diana le preguntara quienes eran esas dos mujeres.

“La Beyoncé (…) ¿Quién más le gusta? Ah, una actriz que es bien fea, a mí no me gusta ella. Internacional”, dijo Pamela Díaz. “Es que así no vale po“, replicó Diana Bolocco. “Le dije, si la ve en una discoteque o en un restaurant“, prosiguió la Fiera. “¿Cuándo va a ver a Beyoncé en un restaurant?“, cuestionó la conductora de CHV.

Diana Bolocco dejaría a Cristián Sánchez serle infiel una vez

Más adelante, Pamela Díaz le consultó a Diana Bolocco con cuál amor platónico dejaría que Cristián Sánchez estuviera. “No, yo lo dejaría… Me voy a arrepentir de lo que voy a decir. Pero sí él en algún momento se confunde y todo, y le pasa con cualquiera, y me cuenta, yo lo perdonaría“, contestó.

A lo que, la Fiera inmediatamente comentó: “Eso no lo voy a poner“. Sin embargo, Diana Bolocco insistió y explicó que esto sería solo “una sola vez en la vida“.