“Viendo la piscina”: Indignación total contra Pluto TV por Gran Hermano

Gran Hermano prometió, desde el día uno, una transmisión 24 horas los siete días de la semana a través de Pluto TV.

Sin embargo, la plataforma ha generado gran indignación entre quienes quieren, y pueden, estar pegados viendo el reality.

Esto porque no solo ha presentado varios problemas de conexión, probablemente debido al alto flujo de visitantes.

Si no que, además, cuando algunos concursantes están de lo mejor hablando, las cámaras se mueven y muestran, por varios minutos, una odiosa y estática imagen de la piscina.

Así, varios se animaron a aprovechar el feriado para poder echar un ojo a lo que ocurría en la casa estudio de Buenos Aires.

Sin embargo, solo se encontraron con el plano de la alberca temperada que está instalada en el patio del espacio.

Una situación que generó odio en Twitter, donde varios se quejaron de que había muchos cortes y que, finalmente, no se veía todo lo que estaba pasando al interior.

The real villain #GranHermanoCHV pic.twitter.com/i24bI3MWZ7

Igual que lata el reality ! Cada vez que entro a Pluto TV están enfocando la piscina 🙃 entonces, 24/7 no es tan 24/7 🥴 #GranHermanoCHV #GranHermanoChile @chilevision @PlutoTV LES IRÁ MAL SI SIGUEN ASÍ

Cuando leía a los argentinos decir que nos esperáramos los cortes de Pluto tv no me imaginé que iba a ser tan de la perra, literal no se puede ver nada #GranHermanoChile

— 🌺🐝 (@vrishasca) June 21, 2023