“Quedé muy mal”: Alison Mandel revela que le diagnosticaron VIH positivo por error

Alison Mandel fue la protagonista del último episodio de Buenas noches a todos. En dicha instancia, en conversación con Eduardo Fuentes, además de hablar acerca de su carrera como humorista y de su vida personal, desclasificó un duro episodio que sufrió. Y es que, en una ocasión, le diagnosticaron VIH positivo por error.

“Fue brutal. Yo la verdad siempre pensé en hacer una rutina… En general, hago rutina con las cosas, a modo de terapia, con las cosas difíciles que nos han pasado. Pero nunca lo he logrado con esta situación, porque fue brutal“, fue lo primero que dijo Aliso Mandel al respecto.

Luego, agregó: “Me diagnosticaron VIH falsamente. Estábamos en el proceso de los exámenes de fertilidad… Es muy duro. Desde que parte un proceso de fertilidad, desde que tiene que empezar a hacerte los exámenes, ya empieza a hacer algo muy duro porque tú esperabas tener una noche de sexo y quedar embarazada“.

Su reflexión a propósito del VIH

Enseguida, la comediante prosiguió con el relato: “Pero cuando asumes que eso no va a pasar, vamos a hacernos los exámenes. El Pedro se lo hizo en un lugar, yo me lo hago en otro, más cerca de mi casa. Yo acá igual voy a hacer una crítica, porque en el examen del VIH mucha gente evita hacérselo porque tiene como muchos topes”.

“Que en otros países no es así, tú puedes llegar y hacértelo. Pero acá necesitas una orden, te lo retienen, tienes que ir a buscarlo presencialmente, no lo puedes ver por internet. Entonces tiene como toda una solemnidad que le da temor el examen. Entonces la gente que sospecha de tener VIH reniega de hacérselo. Y para evitar todo este peso social que tiene la enfermedad“, añadió.

El diagnóstico falso

Más adelante, Alison Mandel expuso cuando le dieron el diagnóstico erróneo. “El punto es que pasa todo esto, que me hago el examen (…) Y cuando voy a buscar los exámenes, me dicen ‘que están todos, menos el de VIH, mi amor. No está el de VIH porque el doctor quiere hablar con usted. Pero el doctor se fue y tendrá que ser mañana’“, recordó.

“Y yo me voy a la casa pensando ‘oh, ya me había hecho el examen antes… Raro, ¿por qué me lo retuvieron? ¿Qué pasó?’. Y llego a la casa y a Pedro le había llegado su examen, lo había ido a buscar, estaba negativo. Igual dormí todo el rato pensando que pasó“, complementó.

Posteriormente, señaló que “llego el otro día (…) Y partí sola a buscarlo, y me hace pasar la enfermera, que eso nunca debió haber pasado. Y me dice ‘mi amor…’. Me agarra la mano y me dice ‘tenemos un problema’. Y yo le digo ‘¿qué pasa?’, ‘tu examen está retenido’. Yo le digo, ‘¿qué significa eso?’“.

La humorista insistió y le preguntó a la enfermera si eso significa que el examen está positivo. “Sí, mi amor, está positivo“, le responde. “Fueron tantas las emociones. Lo primero que me pasó, que fue lo que destruyó mi corazón, es que dije que ‘no podré hacerme un tratamiento de fertilidad, porque dudo mucho que en Chile, tú puedas desarrollar un proceso fertilidad con VIH’. Ahora sé que sí puedes“, comentó.

“En ese momento no lo sabía y yo quería ser mamá, y lo primero que pensé fue ‘nunca voy a ser mamá’. No me voy a mirar ni nada, porque el VIH tiene una terapia que tú puedes vivir. Pero igual fue un impacto. Después eso también viene un montón de cuestionamientos”, adicionó.

“No hallaba como decirle a Pedro”

Tras ello, Alison Mandel expuso las preguntas que se hizo así misma. “¿Cómo, en qué momento, me contagié?“, y “quizás me fue infiel Pedro, también”. Expuso que “eran muchas preguntas“. Y enseguida, contó: “La enfermera de la mano me dice ‘pero tomemos otro al tiro, porque hay que hacer una contra muestra’“.

“Sobre eso, yo ya me paré y me fui. Como ‘no, no, déjame asimilarlo. Déjame llamar al doctor, no me quiero tomar una contra muestra al tiro’. Me voy manejando a la casa y me desarmé. No hallaba como decirle al Pedro, estaban los niños dentro. Fue súper duro“, añadió.

Y minuto después, la comediante relató que “entremedio llamé a mi mamá, que se desmayó, se fue al suelo. O sea, es súper grave lo que pasó, porque si alguien tuviera una salud mental súper inestable…”.

“No hicimos acciones legales”

Entonces, Alison Mandel fue a otra clínica con Pedro, para volver a hacerse el examen, hasta que recibe un llamado. “Mi amor, te estamos llamando. Oye, te quiero decir, que ¡ay! Tremendo error. Tirón de oreja a la enfermera que te dijo eso. Yo tengo tu examen aquí en mis manos y está completamente negativo“, le dijeron.

“Ella no te debería haber dicho eso, así que pum pum tirón de orejas a la enfermera. Y está super negativo“, agregó también la enfermera.

Ante esto, Alison Mandel describió como fue su reacción. “Me llegué como a desplomar. Además, después de eso me hice cinco contra muestras, obviamente. Y pregunté por qué había pasado eso. Y es como si tú tienes una leve infección o algo, el examen es súper meticuloso, entonces lo mandan como a revisar“, explicó.

“No hicimos acciones legales, porque quedé muy mal. Muy afectada“, puntualizó y cerró.