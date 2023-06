Tres polémicas del primer día de Gran Hermano: poca comida, cortes y una “antivacuna”

Ha tenido de todo en menos de 24 horas de emisión. Gran Hermano ha mostrado sus primeras cartas y el comienzo de ciertas polémicas entre los participantes.

Es que el reality se transmite 24/7 a través de la plataforma de Pluto TV, por lo que si, efectivamente quieres saber qué están haciendo los concursantes, puedes ver la transmisión de la casa día y noche.

Y aquello ha mostrado no solo cosas medias extrañas, como el rarísimo orgasmo que realizó la autodenominada Pincoya mientras realizaban un juego de actuación, sino también otras instancias más polémicas.

Para las personas que no son desempleadas y no han visto el reality todo el el día como yo,y no entienden el contexto de esto, básicamente la pincoya fue poseida por el trauco #GranHermanoCHV pic.twitter.com/lIWdUlQNEY

— Enshure varens (@jaurestarving) June 19, 2023