El Mago estuvo más distendido y gracioso que nunca. Jorge Valdivia se autotroleó varias veces en el último capítulo de Los Tenores de ADN.

Es que el exfutbolista andaba con la broma en los labios. Y se molestó a sí mismo en el espacio, que este jueves se realizó desde la empresa automotora Hyundai, donde estuvieron hasta vitrineando varios camiones.

Allí, el ex de Daniela Aránguiz partió diciendo que tal vez necesitaba un camión, ya que “he sufrido hartas mudanzas en el último tiempo”.

Y después lanzó que no había podido ver todo el partido de Argentina con Australia en la mañana, debido a que se lo había perdido “por un tema judicial”.

Mago Valdivia y sus autoburlas

Así, la cosa no paró ahí, ya que evidentemente el resto de sus compañeros quiso ahondar en esta situación, preocupados por sus dichos.

“No me fue bien… pero está bien, me paro con alegría”, fue lo primero que lanzó el jugador ante las consultas de sus colegas.

Y luego manifestó que “fui a buscar mi auto y no me lo pasaron… la verdad es que necesito una grúa para sacar el auto de mi ex casa y llevármelo a mi nueva casa”.

“Así que pasó el dato a Hyundai, si me quiere ‘emprestar’ un camioncito para recuperar mi auto… lo voy a tener sin ruedas, eso sí, cuando lo vaya a buscar ahora”, añadió.

Y no solo esto, ya que posteriormente, incluso se atrevió a bromear con su supuesta relación con Maite Orsini, ya que cuando llamó una auditora que se identificó como “Maite”, él soltó un alegre “qué lindo nombre”.

De esta forma, y más relajado que nunca, Jorge Valdivia dejó entrever varios hechos de su situación sentimental actual. La misma que lo ha mantenido durante los últimos meses llenando portadas y con varias polémicas.