“Para mí es un honor”: Ángeles Araya toma el lugar de José Antonio Neme en Radio Pudahuel

José Antonio Neme ha anunciado su partida de Radio Pudahuel después de casi dos años al frente del programa Aló, Pudahuel. El comunicador se despide con cariño hacia el público y el equipo de La Radio de Chile, mientras se prepara para un nuevo desafío profesional. Mientras que, Ángeles Araya toma su lugar.

“Mi paso por Pudahuel fue una experiencia espectacular. Fueron más de 3 años de mucho éxito, mucho relajo, mucha entretención, de mucha conexión con la audiencia. Me permitieron, además, desarrollar mi propia personalidad radial, lo cual no es simple, no es fácil“, comentó Neme sobre su salida.

“Entonces, le agradezco profundamente a Prisa Media Chile que me haya dejado ser, básicamente (…) Yo creo que estas son puertas giratorias, uno se va y vuelve y así es la vida”, añadió después.

Aló, Pudahuel tendrá ahora una voz femenina

Ángeles Araya, periodista y conductora, asume la conducción de Aló, Pudahuel, programa que se emite lunes a viernes en el horario que va entre las 15.00 y 17.00 horas. La comunicadora ya había reemplazado a Neme durante dos semanas en abril de este año y fue bien recibida por la audiencia de Radio Pudahuel.

Sobre esta nueva experiencia, Ángeles Araya dijo: “El que me hayan llamado de Radio Pudahuel para mí es un honor. De verdad que es un público cariñoso, atento, respetuoso, muy sensible, muy sencillo. Que espera compañía y una entrega absoluta desde el otro lado del micrófono. Y es a lo que yo me comprometo“.

El programa mantendrá su formato exitoso, con Ángeles Araya como conductora, quien brindará compañía y comentará temas de interés para los chilenos. Además, se seguirán recibiendo llamadas y se incluirán los grandes clásicos latinos que caracterizan a la emisora.

Finalmente, sobre su arribo la radio que pertenece a Prisa Media Chile, Ángeles Araya señaló que “recibo este desafío con mucha humildad, con mucha gratitud y con ganas de hacerlo bien y acompañarnos en este proceso, para que juntos digamos: Aló, Pudahuel“.