“Estaba alcoholizado, adicto al clona”: Rafael Garay confiesa su lucha interior

Rafael Garay se presentó este jueves 8 de junio en Contigo en la mañana. En conversación con los conductores del matinal de CHV, el economista se refirió a su querella contra su expareja por amenazas y, también, en la instancia aseguró haber cambiado. Algo que puso en duda Julio César Rodríguez.

“Yo cambié. Tuve una experiencia dura y cambié. Soy un tipo muy distinto al que era antes. ¿Quién soy yo para juzgar? O sea, ¿si alguien se equivoca tengo que enterrarlo de por vida? No creo eso. Yo creo que la gente cambia“, dijo Rafael Garay en Chilevisión.

“Yo creo que las experiencias de la vida, cosas que te pasan, sufrimientos, te permiten, al que quiera, cambiar (…) ¿Por qué esa persona no tiene derecho a una segunda oportunidad? ¿Por qué no puede cambiar?“, añadió después.

“¿Y cómo sabes que cambiaste?”

Pero, JC Rodríguez le replicó: “¿Y cómo sabes que cambiaste? Tú me diste una entrevista, y hasta me dijiste que te estabas quedando ciego. Y estabas tan tomado del personaje que te fuimos a buscar en un mall porque no podías manejar. Te tomamos del brazo para sentarte y me mirabas como si realmente no me vieras bien“.

“O sea, te había tomado el personaje. ¿Y cómo hoy día dices…?“, complementó.

“Sí, yo entiendo Julio. Lo narraste perfecto. Prácticamente, está la respuesta en tu pregunta. Me había tomado un personaje. Y ese personaje que me había tomado, que me importaba absolutamente todo lo mismo. Estaba alcoholizado, adicto al clona y me mandé todas las cagadas que me podía mandar. Todas y más si quieres”, respondió Garay.

Luego, agregó: “Se vivió un proceso. De partida, entré año y medio en la cárcel (…) Era un tipo que no solo tenía ingesta diaria del alcohol, ingesta diaria masiva de alcohol. Entonces, me tomaba una botella al día. Me tenía que levantar, no lo hacía, todo me importaba nada“.

“Estaba suicida. No tenía vínculos emocionales. La verdad que nada me importaba. Bueno, eso requiere un proceso largo“, adicionó.

“¿Eres mitómano?”

Frente a esto, Julio César Rodríguez insistió con sus dudas. “Pero Rafael, yo conozco miles de alcohólicos, drogadictos, creo que peor que tú. Que hay que irlos a recoger a su casa, que ya no tienen nada. Pero no tienen ese nivel de mentira. ¿Tú eres mitómano también?“, le consultó.

Finalmente, Rafael Garay señaló que “he estado en tratamiento psiquiátrico los últimos tres años. Varias cosas, primero que mucho de los efectos tienen que ver con el alcohol. De por qué hice ciertas cosas tienen que ver con una intoxicación crónica“.