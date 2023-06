“Las cabezas se cortan inmediatamente.”: Conocido conductor humilló y despidió en vivo a su productor

Andrés Hurtado, un reconocido conductor de la TV peruana, está en el ojo del huracán, luego de despedir en vivo a uno de sus productores.

Todo ocurrió mientras animaba el Miss Perú y le hacía las clásicas preguntas a las candidatas, que esperaban su turno de lo más sonrientes.

Ahí, en una de las interrogantes, le consultaban a una de las jóvenes sobre “cuál era su mayor medio”, lo que de inmediato desató la sorpresa.

Esto porque, ni la participante ni el rostro entendieron la frase, minuto en que de inmediato la cara de este último se dirigió a su compañero, con mirada acusadora por el error.

Conductor y su desubicado despido en vivo

Así, Hurtado señaló de entrada, y con cara descompuesta, que “o la pregunta está mal hecha. A ver, ¿producción? ¿Puede ser ‘miedo’?”.

E indicó que “yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. Como productor, me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así como así. Yo soy quien doy la cara”.

Luego, lo despidió: “Te pido, por favor, que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí? Gracias”.

“Acá las cabezas se cortan inmediatamente. No lo puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí?”, añadió ante el estupor de todos.

El hecho se convirtió inmediatamente en viral. Y las críticas a la figura se triplicaron. “Con ese conductor que no es capaz de improvisar o solucionar un detalle, la TV peruana está en un nivel muy bajo” y “Ejemplo de empatía y trabajo en equipo”, fueron algunos de los cuestionamientos.

No obstante, Hurtado ni se inmutó. Y, en una entrevista con el programa Hoy Día declaró que “no me interesa lo que el país ni el mundo piensen de mí”.

De esta forma, el conductor de la TV peruana defendió con todo su acción y culminó diciendo que estaba convencido de que las “las cabezas se cortan inmediatamente” cuando ocurren errores como éstos. ¿Qué tal?