“No importaba tu talento”: Catalina Pulido revela el maltrato laboral que sufrió en la televisión

En el último episodio de Podemos Hablar, Catalina Pulido fue una de las personalidades de la televisión que fueron invitadas a este programa de Chilevisión. Así, en conversación con Jean Philippe Cretton habló acerca de diferentes temas de su vida y carrera.

Y en un momento, la actriz recordó una de sus etapas más duras en la tele. “Esto era 1997, era madre adolescente, trabajando y estudiando con una depresión postparto. Donde estaba estudiando mi papel protagónico en Playa salvaje que tenía muchas escenas y no había horarios de trabajo. Yo estaba muy cansada y estresada“, contó.

“Un día, me llama el productor general de la teleserie y me dice: ‘No puedo seguir enfocándote por atrás, porque se te ve la media raja’“, añadió después, tras revelar esta situación de maltrato laboral que sufrió en las grabaciones de una de las tantas teleseries en las que participó durante su carrera actoral.

“Quedé plop”

Tras ello, la también panelista de Las Indomables, relató cómo fue su reacción ante esta falta de respeto por parte del productor general de la teleserie que se grabó y emitió en Canal 13. “Yo quedé plop. Con mi estado emocional y producto de eso quede con una anorexia brígida. Con bulimia y trastornos alimenticios severos“, dijo.

“Al siguiente año me contratan de nuevo y me dice: ‘Que bueno que bajaste de peso o no te contrataba ni cagando’“, complementó enseguida, para exponer que era una constante este maltrato por parte de este productor general.

Finalmente, Catalina Pulido hizo una reflexión a propósito de este maltrato laboral que sufrió a fines de los 90 y a principios de los 2000. “Eso fue la competencia de los 2000, donde no importaba tu talento para las mujeres, si no que solo tu físico y me afectó muchísimo“, concluyó.