“No sé cómo explicarlo”: Nicole Moreno revela el miedo que le da el cáncer de mama

Nicole Moreno fue la protagonista del último episodio de Buenas noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, la modelo fitness se refirió a su nueva etapa como emprendedora y también a la muerte, por un cáncer de mamas, de su tía, quien fue la primera que supo cuando ella quedó embarazada a los 14 años.

“Mi tía Isabel era la hermana de mi mamá. Pasa que, igual, a veces pienso… Las cosas pasan porque tienen que pasar de alguna manera. Pero siento que fue una muerte injusta. Porque, si más bien su diagnóstico era complejo, ella tenía las ganas de vivir, esa fortaleza, esa fuerza“, contó Nicole Moreno.

“Te voy a contar algo, casi el 80% de las mujeres de mi familia ha muerto de cáncer a las mamas. Es complejo, es demasiado“, añadió.

“Me da miedo”

Tras ello, la modelo aseguró que no se ha hecho mamografías. “Sé que no corresponde, pero va a llegar el momento cuando esté preparada. Porque me da miedo, me da miedo. Yo sé que Dios me protege y que me cuida, pero me da miedo…“, argumentó.

“Yo sé que no va a pasar porque tengo toda la fe del mundo, pero me da miedo“, complementó.

Y más adelante, Nicole Moreno profundizó en ese miedo. “Ver algo que no sé qué va a ser. No sé cómo explicarlo. Es que no quiero. Sé que es un mal ejemplo, tengo que hacerlo y todas las chicas en sus casas, es algo súper importante. Pero es ya algo que más familiar, más personal y todo“, expresó.

Finalmente, ante el testimonio de Nicole Moreno, Eduardo Fuentes empatizó con su miedo y le dijo que “después de haber visto tanta incidencia de esto en tu familia, te genera ese temor que te bloquea, que te paraliza“.

Y luego, Fuentes recordó que “demás está decir, que hoy día hay copago cero para la mamografía y no es necesario siquiera tener orden médica. Es un avance que tiene la salud pública, por lo tanto, la invitación es hacerse el examen preventivo“.