“Me hospitalizaron…”: Nidyan Fabregat se fue contra Viñuela y Argandoña por burlas a sus olores corporales

No aguantó y explotó. Hace varios días, Nidyan Fabregat es víctima de burlas en sus redes sociales, donde aluden a sus malos olores corporales.

Esto debido a que en el programa Tal Cual, de TV+, José Miguel Viñuela contó una historia junto a Pancha Merino y Raquel Argandoña, donde mencionaron a una famosa cuyo aroma habría impactado al conductor.

“A mí me pasó una vez, a un programa de televisión llega una chiquilla que era estupenda… La voy a saludar y siento olor a…”, dijo el ex Mekano, a lo que Pancha remató “a poto, ala, a todo, una cuestión…”.

Y no quedó ahí, ya que luego en el espacio Qué te lo digo, Sergio Rojas manifestó sin filtro que “Nidyan Fabregat de repente tenía olor a jengibre, a cúrcuma… Un olor que era muy hindú”.

El descargo de Nidyan Fabregat

Frente a esto, la española decidió defenderse. Y lo hizo a través de una transmisión en sus redes sociales, donde hace algunos unos días también contó la feliz noticia de que estaba embarazada.

“Estoy embarazada y he pasado por muchos procesos, y lamentablemente me hospitalizaron hace nada por el tema de la polémica con Viñuela, con Raquel Argandoña, con Pancha Merino y con Sergio Rojas”, comenzó diciendo.

Luego, anunció “lo encontré lo peor de lo peor, solo de pensar que puedo perder a mi bebé se me parte el alma. Es un sentimiento terrible. Pero bueno, más que nada era informarle a toda la gente que me sigue que dejaré el tema en manos de la justicia. Pruebas tengo, así qué veremos cómo acaban ellos y espero que no sigan con esta cosa”.

“Por eso estoy dando este en vivo, porque lo encuentro lo más bajo. No lo entiendo todavía. Yo no molesto a nadie. He estado cuidando mi embarazo porque es de alto riesgo y me ingresaron en el hospital por todos los comentarios, cómo se hicieron, las burlas, el bullying”, continuó.

Y añadió que “no entiendo que estaban dos mujeres ahí (en Tal Cual) y ninguna de esas dos mujeres en ningún minuto me defiende, y eso lo encuentro horrible. No entiendo que la Raquel Argandoña, con lo mayor que es, con lo grandes que son todos, el atacarme de esa forma, el dejar mi imagen en el suelo, cuando yo estoy pasando por un proceso muy duro”.

“Es muy difícil entender todo esto, ¿por qué? Sí, yo no les hice nada. Las burlas, las risas, los comentarios de sus fans. Estaba bien hasta que pasó esta noticia y la verdad que me está afectando, porque tengo que ir al médico todos los días prácticamente, después de estar hospitalizada más de diez días”, señaló.

Finalmente, Nidyan Fabregat expresó que “van a tener consecuencias muy grandes y muy feas. Me muero si le pasa algo, estoy haciendo todo por ella (su bebé). Estoy haciendo todo como debe hacerse, eso se lo dejo a la justicia y a Dios”.