La tarde de este sábado, el cantante nacional Noah Blanco publicó un video en redes sociales por medio del cual denuncia a un vecino de agresiones verbales y violencia.

En concreto, el artista posteó un registro en su cuenta de Instagram, en donde relata una situación vivida esta jornada, con un hombre que vive en su edificio, quien habría tratado mal al conserje de este.

“Tengo miedo…”

“Me carga hacer esto, pero siento que necesito protegerme y protección de alguna manera. Hay un vecino que es muy violento, hoy me gritó, me subió y me bajo, esto porque estaba tratando mal al conserje”, expuso Noah Blanco.

“Me levanto a gritos, yo vivo en el piso dos y tengo miedo que el loco me vaya a pegar. Voy a dejar constancia acá (redes sociales) y en Carabineros de esta situación”, complementó el cantante.

En el video subido por el intérprete Viejita mía, se ve como el vecino en cuestión le dice al cantante: “Que te metis vo’ conche****, mar*** culi**”.

En esa línea, Noah Blanco afirmó: “En este mes, donde todo el mundo está sobre la comunidad, no olvidemos que podemos protegernos, de eso se trata, por eso hago esto, me da lata, pero es un forma de resguardarme”.

“No nos olvidemos que la violencia a la comunidad LGBT+ pasa todo el año”, cerró el cantante.

En tanto, tras publicar el video Noah Blanco comentó en el mismo registro: “Todo el mundo en el edificio le tiene miedo y la pobre esposa se desvive en disculpas, me aconsejaron poner la denuncia en fiscalía directamente”.