En la segunda semana de mayo, se dio a conocer el fin de la relación entre Martín Cárcamo y Ale del Sante. El animador de Canal 13 y la maquilladora tuvieron un quiebre amoroso, debido a la diferencias y problemáticas que tenía en torno a lo que querían como pareja. A su vez, que ella no habría logrado cuajar muy bien con los hijos del Rubio Natural.

“Esta vez es Martín Cárcamo quien habría dicho ‘no más’ con su polola de nueve años, Ale del Sante (…) Dicen que esta ruptura vendría de antes del Festival de Viña. Pero ella tenía un compromiso con él y por eso estuvo presente. Pero no tan involucrada como en años anteriores“, comentó entonces Titi García-Huidobro en Sígueme y te sigo.

“Dicen que él habría terminado, no hay razones aparentes (…) Él tenía ganas de formar una gran familia, lo dijo en Socios a la Parrilla, pero parece que ella no quería que esta cosa se mezclara tanto“, añadió después.

La información que obtuvo Sergio Rojas

Y tiempo después, en Que te lo digo, Sergio Rojas entregó más detalles de este quiebre amoroso. “Ale estaba súper enamorada de Martín, pero tenía un problema súper heavy… porque Martín ya tenía una familia, entiéndase exseñora e hijos. Y para ella fue súper complicado establecer relaciones (con ellos)”, afirmó.

Luego, agregó: “Ale puso todo de su parte y Martín también, pero cuando uno es papá, lo más importante son los hijos (…) De repente, los niños, cuando su papá tiene otra pareja, le dejan clarito que ella no es su mamá y que no tienen autoridad sobre ellos… Una serie de complicaciones que, me imagino, viven todas las parejas de padres separados”.

“Entiendo que es por eso que Ale no pudo más (…) no cuajaron las piezas en términos familiares. Ellos se llevaban bien como pareja, pero en términos de unión familiar“, añadió.

¿Viene reconciliación?

Sin embargo, en una reciente pública de Ale del Sante, Martí Cárcamo hizo un comentario que da indicios de una posible reconciliación entre los dos. Y es que, en el post de la maquilladora, una seguidora le escribió: “Qué regia, ¡cada día más guapa! Dónde están los productores que no te ponen a animar un programa, No puedes estar tras las cámaras“.

Y poco minutos después, apareció Martín Cárcamo con un coqueto mensaje para Ale del Sante. “¡Lo mismo opino! ¿Dónde están? Regia“, declaró.