“Le pegó a mi marido”: María José Bello denunció drama con desquiciado vecino que la acosó

María José Bello es una de las invitadas del próximo episodio de Podemos Hablar. Y ahí denunció una escalofriante experiencia con un sujeto que la acosó horrendamente.

La actriz reveló en el estelar de CHV parte de la pesadilla que no solo la afectó a ella, sino que también a su marido, quien resultó seriamente agredido.

“Estábamos llegando de un carrete y nos damos cuenta de que está lleno como de ‘cucas’ (vehículos de Carabineros) y que había como todo un operativo policial y cachamos que estaban en nuestro edificio”, partió diciendo.

Y agregó que “Mauricio (pareja de la actriz) va, no baja y se demora, lo llamo por teléfono, le pregunto si es nuestro departamento y me dice que sí, pero que no puede hablar ahora”.

Posteriormente, relató que “quedé nerviosa y subí. Y vi cómo los carabineros se lo estaban llevando. Había una denuncia de que estaban asesinando a una niña del edificio, de que estaban ahorcando a una niña arriba. Fue el vecino de al frente”.

María José Bello y su drama

La figura de teleseries señaló que “los siguientes días había platito con vasito de leche y galletitas para mí afuera de la casa, porque yo era una mujer que estaba siendo agredida y lo pasaba mal”.

“Golpeaban la puerta y llegaban los carabineros, preguntando si estaba todo bien y yo les decía que mi marido era la raja”, añadió.

Posteriormente, comentó que “el tipo este, estaba loco realmente y esto fue muy largo hasta que en algún momento llegamos con mi primera guagua, donde esto fue tanto, que mi marido lo fue a enfrentar y este tipo saco los rieles de la cama y le pegó”.

“Lo más heavy es que se transformó en una pesadilla para todos los vecinos. Este tipo tenía rasgos psicóticos y costó mucho sacarlo del edificio”, culminó su historia María José Bello, todavía impactada con lo que le tocó vivir.