“Tiene que volver”: Karen Doggenweiler se refiere a la internación de Pinilla por crisis de estrés

Hace menos de una semana que Mauricio Pinilla ingresó a una clínica del sector por una crisis grave de estrés. El exfutbolista ha recibido las visitas de su hermana y también de su expareja, Gisella Gallardo. Y una amiga que no ha podido ir a verlo, pero sí que se le ha enviado mensajes y mucho cariño es Karen Doggenweiler.

Al respecto, la conductora de Mucho Gusto habló con el panel Zona de Estrellas sobre la internación de Mauricio Pinilla. “Por respeto a Mauricio a quien le tengo un cariño inmenso. Un tremendo amigo de toda mi familia, porque ha estado con Marco almorzando en mi casa“, afirmó.

“Cuando uno recibe a alguien en la casa, pasa a tener un lugar importante en el corazón de uno. Es un súper querido amigo. Yo, por respeto a él y a su familia, no tengo mucho que decir. Solamente esperar que esté súper bien“, añadió después.

Y aunque no ha podido hablar con el exdelantero de la selección chilena, si le ha enviado varios mensajes y “hartos cariños. Es un hombre fuerte, talentoso, genial y tiene muchos motivos por los que seguir adelante“.

“Debe ser tratado con mucho cuidado”

Más adelante, la conductora del matinal de Mega se refirió a la breve trayectoria televisiva de Pinilla. “Tiene un talento no solo dentro de la cancha, sino que es un tremendo comunicador… Eso requiere un oficio, muchas herramientas. Lo ha hecho fantástico y no me cabe duda que va a volver a todo eso“, sostuvo.

“Tiene que volver porque posee un talento que es bien único, explosivo, que arrancó de un momento a otro y espero de corazón que muy pronto esté súper bien y contento“, complementó.

Finalmente, acerca de Mauricio Pinilla y su crisis grave de estrés, Karen Doggenweiler señaló que “a todos nos pilla la máquina, la vida, vivimos momentos de una exigencia increíble y por supuesto que la salud mental tiene que ser algo respetado“.

“Debe ser tratado con mucho cuidado. Y por supuesto que se entreguen todas las herramientas y las ayudas para que esté súper bien. Para que se sienta cuidado, querido y protegido“, puntualizó y cerró.