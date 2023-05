“La gente es que la que te da el voto”: Neme crítica que no se pertimiera el ingreso en el acto del 21 de mayo

El domingo 21 de mayo, ciudadanos de Iquique manifestaron su malestar, luego de que no se les dejara participar en la clásica conmemoración por el Día de las Glorias Navales en el puerto, que fue testigo de una de las batallas más recordadas en la historia nacional. Se les prohibió su ingreso, por lo que reaccionaron enojados.

Una situación ante la cual el Presidente Gabriel Boric también expresó su molestia, tras aclarar que él no tuvo que ver con esta decisión. “Le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó fuera del desfile, porque no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad (…) Es algo que me molesta profundamente“, afirmó.

“Comparto plenamente la molestia de los iquiqueños y me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participaba permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, se les niegue la participación en el desfile“, añadió después el mandatario en conversación con la radio local Nostálgica en el Norte.

El descargo de Neme

Sin embargo, este enojo no fue cosa de solo el domingo. Y es que en la mañana de este lunes, José Antonio Neme se desahogó en Mucho Gusto sobre este acto. “Un saludo para la Armada de Chile, que tuvieron su Día de las Glorias Navales. Mal por la gente de Iquique que no la dejaron pasar. ¿Por qué no dejaron pasar a la gente?“, cuestionó.

Finalmente, y posiblemente dirigiéndose al gobierno, Neme señaló: “Porque te voy a decir una cosa: la gente es que la que te da el voto, la gente es la que apoya tu programa. No los políticos, no los partidos, no las constituciones. La gente. Así que, ¡a la gente no me la dejen fuera nunca más! Porque estaban muy enojados en Iquique“.