Este jueves 19 se emitió el segundo episodio de Brava, la docuserie en la que Claudia Conserva retrató su tratamiento con el cáncer de mama. Una producción transmitida por TVN que ha recibido diversas críticas, tanto en redes sociales, como por parte de trabajadores del área de la salud e incluso, recientemente, desde pacientes con cáncer.

“Desde la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos (ACHAGO) hemos trabajado arduamente y desde hace muchos años, en educar a nuestro entorno en cómo hablar de cáncer. De una manera certera, cuidadosa y compasiva con las personas que se encuentran viviendo la enfermedad y sus familias”, señalaron en comunicado.

“Lejos de los estigmas, creencias y discursos estereotipados y de violencia que suelen rodear a la patología oncológica“, añadieron después.

Su crítica a la docuserie de Claudia Conserva

Tras ello, estos pacientes con cáncer expusieron su crítica hacia Brava. “Cada paciente tiene el derecho de expresar y vivir su enfermedad con total libertad. Sin embargo, otra cosa es que determinadas vivencias y relatos sean masificados en televisión abierta. Donde pueden funcionar como un modelo de enfrentamiento que incluye aspectos riesgosos”, afirmaron.

“Como aquellos mensajes que plantean que la actitud es determinante en los resultados de los tratamientos o la presunción de que las personas serían responsables de la aparición de la enfermedad por su estilo de vida, carga laboral o gestión emocional. Todo este contenido desplegado con una línea editorial que utiliza la hiperdramatización, el sensacionalismo y el morbo“, complementaron.

Más adelante, en el comunicado, desde la asociación de agrupaciones de pacientes con cáncer, expresaron que “resulta perentorio no imponer comportamientos, actitudes y creencias que no tienen respaldo científico. Que sobreexigen a los y las pacientes para mantener el ‘pie de guerra’. Y que prometen la cura de ser ‘obedientes’ con dichas exigencias”.

“Pacientes y familia necesitan mayor escucha, contención, espacio para hablar de sus emociones y afecto para que estas sean acogidas. Sin ser enjuiciadas como ’emociones negativas’ que nos alejarían de lo que se espera de nosotros socialmente: pacientes fuertes, estoicos, ejemplo de valentía, héroes y/o guerreros“, adicionaron después.

Finalmente, desde la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos manifestaron que les “parece muy provechoso que el cáncer sea visibilizado, porque necesitamos más acción de diferentes actores sociales. Pero hacemos el llamado a que esta visibilización sea responsable. Centrada en la educación de la ciudadanía, el respeto por el paciente y su entorno y la humanización en salud”.

Directora de fundación de niños con cáncer también hizo críticas

En una carta a El Mercurio, llamada “El cáncer no es una guerra”, Alejandra Méndez Risopatrón, directora de las fundaciones Nuestros Hijos y de Childhood Cáncer International (ambas dedicadas a apoyar y entregar herramientas a niños, niñas y adolescentes con cáncer), también cuestionó la docuserie Brava.

En el texto, Alejandra Méndez señaló que a “muchos de esta comunidad nos duele el lenguaje usado en la difusión de su historia“. Y luego agregó: “El cáncer no es una guerra, los pacientes no son luchadores. Ninguno eligió ‘pelear estaba batalla’ ni levantar ninguna bandera de lucha. Aquí no hay ‘ganadores’ o ‘perdedores’“.

Además, que posteriormente expone que “todos los niños que he visto morir por culpa del cáncer lo dieron todo para sobrevivir. Lo mismo hicieron sus familias, pero en sus casos la medicina no funcionó. Eso no los hace ‘perdedores’. Al usar términos de guerra, se pone la responsabilidad de la cura en el paciente, y no en la ciencia”.