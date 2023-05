“Me venía sintiendo sola”: Katherine Orellana confiesa que engañó a su pareja para ser mamá

Katherine Orellana fue la protagonista en el último episodio de Buenas noches a todos. En una conmovedora conversación con Eduardo Fuentes, la cantante y exparticipante de Rojo habló de su paso por el programa musical de TVN, su alcoholismo, su rehabilitación y de su compleja maternidad lejos de su hijo.

Sobre su faceta como madre, la cantante confesó que le dijo a su pareja que se cuidaba con anticonceptivos (cuando no era así) para poder tener un hijo. “Sí, le mentí. Sí, yo de chica quería ser mamá a los 30. Y ya me venía sintiendo sola, e insisto, esto venía tan de atrás…“, afirmó.

“Claro, esto uno ahora lo conversa porque lo entiende, pero me venía sintiendo sola y quería ser mamá, y quería ser mamá soltera“, añadió.

“Fui egoísta con él”

Tras ello, profundizó en el porqué hizo esto. “Dentro de mi globo mental no quería compartir ese amor. Quería dedicarle todo el tiempo a Facundo. Y me equivoqué, porque fui egoísta con él. No pensé que los niños crecen, preguntan“, sostuvo.

Luego, agregó: “Me da pena porque, Facundo, gracias a Dios, es un niño muy resiliente, que entiende muchas cosas, yo creo que a su edad no lo hubiese entendido… Pero yo ahora entiendo que fui egoísta. Y el Facundo, él me da calma y me dice que ‘tranquila, que todo va a pasar’“.

“El egoísmo fue no pensar en que mi hijo iba a crecer, que iba a preguntar por un papá. Quizás yo con él no podía tener una relación. Pero sí podría haber tenido una relación Facundo con él“, complementó después.

No ve a su hijo hace 9 meses

Más adelante, la exparticipante de Rojo se refirió al tiempo que ha permanecido distanciada de su hijo. “Ya de eso son nueve meses, de septiembre del año pasado. Porque tribunales dictaminó que yo no podía acercarme a él por dos años“, expuso.

Sin embargo, igualmente Kathy Orellana contó que su hijo se encuentra bien con su abuela y que en su “proceso de rehabilitación el centro me está ayudando para tomar la causa y poder entrar en los programas que asiste el Facundo. Para poder vincularme nuevamente con él“.