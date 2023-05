Quería que le “hiciera” un hijo: Mujer le lanzó fajo de billetes a Cristián de la Fuente con exótica propuesta

Cristián de la Fuente vivió una incómoda situación mientras participaba de la obra de teatro en la que está trabajando en México.

El actor está de gira con Los Amantes Perfectos, montaje donde comparte roles con dos reconocidos galanes de telenovelas aztecas.

Un trabajo que lo llevó hasta el Teatro de la Ciudad de Irapuato, en Guanajuato, espacio donde vivió un particular momento con una de las asistentes al show.

Esto porque, mientras el chileno era parte de una escena, donde se le ve bajando sin polera por entremedio del público hacia el escenario, la fémina no encontró nada mejor que subir detrás de él, eludiendo todo tipo de seguridad.

Cristián de la Fuente y los billetes

Así, la mujer, que más tarde se identificó como Belinda, se acercó al esposo de Angélica Castro y le lanzó un gran fajo de billetes.

Una acción de lo más extraña, que fue descrita por el medio El Universal. “Aunque Cristián ve caer frente a sus ojos el fajo, trata de no inmutarse, mientras que el hombre (de seguridad) toma de la mano a la fan del actor y le pide que descienda por las escaleras del escenario y aunque ella parece poner un poco de resistencia, mientras intercambia una palabra con él, inmediatamente desciende y se dirige a su asiento, a la par que otra persona del equipo de producción se apresura a sacar del escenario el monto que la fanática llevaba para ofrecer”, indicaron.

Tras esto, Belinda habló con los medios presentes. Y señaló por qué hizo lo que hizo, asegurando que su única intención era pedir al actor que demostrara cuán buen amante podía ser. “Si es buen amante, que lo demuestre, Chihuahua, ¿a poco, no? Seguridad me bajó, no se vale”, indicó.

Y agregó que solo quería manifestarle una frase quqe no alcanzó a decirle: “Papito, ya te lo dije, que me hagas un hijo, mi rey, estás rico, sabroso, estás buenote”.

Posteriormente, señaló que, si bien se dio cuenta de que el actor se asustó con su forma de acercarse, cuestionó el porqué no la habían dejado “pretenderlo”. “¿Por qué a las mujeres nos limitan? O sea, si traemos la buena morralla… Puros dólares, vengo megacargada, lo mantengo”, confesó, mostrando más billetes en su bolso.

¿Y qué dijo Cristián de la Fuente? Según El Universal, el actor se mostró tranquilo, comentó que ojalá Doña Belinda donara el dinero para ayudar a una buena causa, y aseguró que, si su intención era solicitarle un servicio, él se habría negado. “Mi cuerpo no está a la venta”, cerró.