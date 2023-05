La reina indiscutida del pop actual. El pasado 10 de mayo, la cantante estadounidense Beyoncé dio inicio a su nueva gira: Renaissance World Tour. La propuesta musical se desprende de su exitoso álbum homónimo, última publicación de la artista que le valió cuatro nuevos Grammys.

El recorrido musical de “Queen B” partió en Estocolmo, Suecia, ante una agotada Friends Arena. Con una estética retrofuturista, cargada de referencias al mundo de las discotecas y la cultura LGBT+, la diva de la música internacional se robó todos los comentarios en redes sociales.

38 canciones, en casi tres horas de show, realizaron un viaje por la carrera musical de Beyoncé, con grandes hits como Cuff It, Run the World (Girls), Crazy in Love y más.

Lo que hizo Beyoncé en el #RenaissanceWorldTour es de otro mundo y no hay artista más grande que ella. Periodt. — Ranmi_Tsai (@Rami_Bitter) May 10, 2023

Beyonce, lo reina que eres mamita 🔥 #RenaissanceWorldTour — Wiley Myrus 💐 (@b_rvo) May 10, 2023

“Brazos robóticos, caballos gigantes…”

Y es que la intérprete de Unique dejó a todo el público boquiabierto con un despliegue en el escenario impactante. Brazos robóticos, caballos gigantes hechos de vidrio, cuál bola de disco, pantallas gigantes de alta resolución, y mucho más.

not Reneigh flying she been thru it all that horse 😭 #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/pizBBrSVWm — rasmus 🇸🇪 (@rasmusbravado) May 10, 2023

Al tal punto llegó la innovación de Beyoncé para este Renaissance World Tour, que incluyó en uno de sus segmentos la transformación de su outfit en vivo, pasando de una capa tipo papal blanca a una multicolor inspirada en los vitrales.

Como era de esperarse, la moda no se quedó atrás en este inicio de la nueva gira de la “Queen B”, sorprendiendo con novedosos looks de grandes casas de Alta Moda. Mugler, McQueen, Loewe, Courréges y Balmain, fueron parte de las firmas que colaboraron con la cantante.

beyoncé referencing thierry mugler ss97 haute couture for her renaissance world tour pic.twitter.com/OEUDru32Lm — High End Homo (@highendhomo) May 10, 2023