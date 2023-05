“No quería comunismo”: Daniella Chávez se desliga del Partido Republicano

Daniella Chávez fue una de las modelos y famosas que asistió al evento de H&M a raíz de la colaboración de esta marca con Mugler. La también conejita playboy se encuentra hace unos días en Chile producto de la elección de los integrantes del Consejo Constitucional, en la que triunfó el Partido Republicano.

“Justo llegué como dos días antes de las votaciones, así que por supuesto que ahí fui a votar. Y nada, contenta igual con el resultado, la verdad. Así que, esperamos que las cosas se hagan bien, para que así la gente la acepte. Y bueno, todo por nuestro Chile“, dijo Daniella Chávez al comienzo, en conversación con ADN.

“Yo amo a mi país. Siempre estoy yendo y viniendo“, añadió después.

Más adelante, al modelo se refirió a las veces en que ha manifestado su apoyo al Partido Republicano. “Por supuesto que quiero siempre lo mejor. Claramente, voto por lo que sea un poquito más aporte al país. No tengo como un partido definido, simplemente yo voto por lo que pienso va a aportar un poquito más“, sostuvo.

“Tampoco soy tan extremista”

Tras ello, la modelo habló de la reacción que tienen sus seguidores a causa de sus declaraciones políticas y de lo que le dicen cuando la ven en la calle. “Hay gente que a veces se me acerca y me agradece, la verdad es que siempre tengo buenos comentarios cuando la gente se me acerca. Nunca nada malo“, aseguró.

Finalmente, Daniella Chávez insistió en desligarse del Partido Republicano. “Yo cuando me empecé a expresar, era porque no quería comunismo, solo eso. Tengo muchos seguidores venezolanos que me escriben. Entonces, era eso (…) Tampoco soy tan extremista. ¿Me entiendes? Para que la gente se haga una idea”, cerró.