“Me miran como ‘esta señora se volvió loca’”: Mariana Derderián rescata plantas en demoliciones

“Tengo azaleas, hortensias, ficcus, naranjos, lilium, suculentas en mi casa y donde mi hermana, las que he sacado de las demoliciones. Llego con mi pala, chuzo y bolsas a rescatarlas“, dijo al comienzo Mariana Derderián, acerca de su hobby en el que va en búsqueda de plantas que corren peligro durante la destrucción de casas.

En conversación con LUN, la actriz explicó por qué lo hace. “No puedo salvar un bosque nativo completo, pero sí puedo salvar una planta. Y no me parece insignificante, para mí es respeto y cuidado. Ves en la calle que van a demoler una casa grande para hacer un edificio o casas más pequeñas y va a pasar la máquina por encima de todo el jardín“, afirmó.

“La gente se preocupa de sacarle lucas y revender la escalera, luces, a la madera, ventanas o puertas. Pero con el jardín no están ni ahí. Las plantas cuestan no en dinero, sino también tiempo, dedicación, y por Dios que hacen los lugares más acogedores”, añadió.

“Me daba mucho ver cómo destruyen árboles”

Más adelante, la también animadora televisiva reveló como surgió esta idea de rescatar plantas. “Siempre me pregunté qué pasaba con las plantas en las demoliciones. Porque me daba mucha pena ver cómo destruyen árboles de muchos años, cuando necesitamos hacer todo lo contrario, defender la naturaleza más que nunca”, relató.

“Y alguna vez me metí a una demolición y pregunté qué iban a hacer con unas azaleas y hortensias hermosas que había, y que son caras, además. Pregunté dónde estaba el jefe y si las podía sacar“, complementó.

“Les digo que les lleven plantas a la hija”

Tras ello, Mariana Derderián contó cuál fue la última planta que socorrió. “Unas azaleas, que son bien comunes en los jardines. Ahí no sé si la tierra estaba muy apretada o qué, pero metí el chuzo y fue complicado. Tuve que pedir ayuda a los amigos de la demolición, porque si no iba a estar cuatro horas haciendo el hoyo“, afirmó.

“Si son muy grandes no me las puedo llevar, tendría que usar un camión, pero hay tanta plaza que colocan un chongo de árbol cuando podrían sacar de acá“, adicionó.

Posteriormente, la actriz se refirió a la reacción que tienen los trabajadores de la construcción cuando ella va a salvar las plantas. “Cuanto llego me miran como ‘esta señora se volvió loca’, pero no me importa. Al final se dan cuenta de que es una buena idea“, sostuvo.

Luego, agregó: “A los viejos que me ayudan les digo que también les lleven plantas a la hija, a su señora, son regalos que caen bien. Que les lleven unos regalitos a la familia porque a ellos no se les ocurre“.

“Siempre se las llevo a mi hermana”

Más tarde, la conductora televisiva habló de las plantas que tiene en su casa. “Tengo algunas, pero el patio es chico y no puedo tener más. Siempre se las llevo a mi hermana que tiene una parcela en Talagante. Me ve que llego y me dice ‘qué trajiste de nuevo’“, expuso.

“Pero ella es fanática de las plantas y tiene buena mano para revivirlas, porque las saco de su ambiente. Se supone que los mejores meses de trasplante son mayo, junio, julio y agosto“, añadió.

Finalmente, en la ocasión, Mariana Derderián igualmente enseñó cómo da con cada demolición para llevar a cabo el rescate de plantas. “Voy mirando, pero también les pido el teléfono a las personas que están ahí demoliendo para que me avisen cuando empiecen una. A veces los llamo“, cerró.