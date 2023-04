El reclamo de Pamela Díaz en estacionamiento en Vitacura: se demoró en pagar y le pasaron multa

Durante las últimas horas, Pamela Díaz dio a conocer que fue multada en los nuevos estacionamientos de Vitacura, los que utilizan la aplicación Simple Park desde fines de 2022.

Según lo que explicó, todo sucedió en el sector Alonso de Córdova, en el que por demorarse menos de cinco minutos en realizar el pago, le cobraron 93 mil pesos, consignó Las Últimas Noticias.

“Soy cero tecnológica, siempre almuerzo ahí o hago reuniones, pero desde que pusieron el tema de la App, que hay que bajarla, meter la patente y la tarjeta, he tenido problemas“, dijo.

A raíz de lo anterior, hace algunos días utilizó sus redes para realizar el descargo.

“Querida people, si hay algo que no soporto es la modernidad. Me estacioné en Alonso de Córdova y tengo que hacer esta cuestión del código que me carga. Me han sacado dos partes, pero lo intentaré, tengo que ser una niña obediente”, dijo.

Según explicó al citado medio, “subí las historias porque estaba con Mario Velasco que me ayudó y prestó su tarjeta para pagar, ahora le debo $3.000”

“Falta información, sé que la tecnología está avanzando, pero necesito alguien que me explique, que me diga qué tengo que hacer, nadie te dice nada”, añadió.

Sobre el otro parte, explicó que “la Verito (su asistente) se estacionó, bajamos la aplicación y en menos de cinco minutos en que estábamos haciendo el pago, nos multaron. Fueron $93.000, es carísimo, por último $20.000 o $30.000 por los minutos que nos demoramos”.