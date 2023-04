Karla Melo y su desgarrador mensaje tras fallecimiento de su abuela: "Maldita vida tan mezquina ingrata, injusta..."

Durante la jornada de este lunes Karla Melo dio a conocer el sensible fallecimiento que remece su vida: su querida “Gueli”.

“Mi viejita hermosa así te quiero recordar, bailando y sonriendo. Amabas tanto la vida y a tu gente”, escribió Melo a través de su cuenta de Instagram, dando cuenta del triste suceso.

“Nunca olvidaré tu exquisita comida. Nunca olvidaré tus besitos ricos. Nunca olvidaré tu olorcito. Nunca olvidaré tus frases. Nunca olvidaré tu voz. Nunca olvidaré que le cambiabas el nombre a todo. Nunca olvidaré tus servilletas entremedio de la ropa. Nunca olvidaré tantas cosas” agregó junto a un emotivo video.

“Nunca olvidaré que nos salvaste la vida. Mi mamita hermosa, mi Gueli, ya te dije todo” finalizó en su momento.

El sentido mensaje de Karla

Junto con esto, Karla sigue utilizando las redes para recordar a su abuelita, siendo esta vez, una imagen y sentidas palabras las que se robaron la película.

“Que difícil es verte así, tan débil pero tan fuerte que no quieres irte. Se que somos tu vida, las tres te cuidamos para que puedas disfrutarla. Pero es difícil porque la vida se te acaba y te apagas lentamente”, comenzó diciendo.

“A veces demasiado y duele cada segundo, nadie duerme, todas sienten. Que es difícil si te vas y si te quedas sufres más. Tu mirada perdida me reconoce. Tu corazón late tan fuerte que te mece y a las doce tu dolor me enloquece” dijo en la publicación.

“Quiero ayudarte y no puedo, solo quiero que se acabe tu sufrimiento, maldita vida tan mezquina ingrata injusta y tanto que la amabas, pero ahora es un calvario. No sé qué sentir, quiero tenerte conmigo para siempre, pero sé que la única forma de que pare tu agonía es que te vayas. A veces siento que estoy lista para soportarlo, pero luego creo que no podré vivir sin ti”, agregó.

“Aunque ya no eres la misma, ya no caminas, no cocinas, no te ríes, solo sufres. Lloro mientras escribo estas palabras. Lloramos juntas cuando me cuentas tu dolor, tan frágil que es la vida y tú tan fuerte al seguir aquí. A pesar de todo, a pesar de que te quieres ir, pero no quieres dejarnos, no quiero vivir sin ti, ni si quiera sé si algún día podré cantar esta canción. Maldita vejez”, expresó Melo aclarando que estos pasajes los escribió “durante el proceso” de su abuela.