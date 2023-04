“Él me quería volar la cabeza”: Rodrigo Villegas revela que se “agarró a combos” en su trabajo

Rodrigo Villegas fue el protagonista del último episodio del programa De tú a tú. En una amena conversación en su casa con Martín Cárcamo, el humorista que hace poco triunfó en el Festival de Viña 2023, reveló la vez que tuvo una pelea a golpes en uno de sus trabajos.

Esto ocurrió cuando Villegas obtuvo su título prevencionista de riesgos, ante lo que su hermano lo invitó a trabajar con él en la construcción. “Me puso de capataz de jornales“, contó el comediante. Y ante la pregunta del Rubio Natural si le hacían caso los trabajadores, Villegas respondió: “Sí, los viejitos sí“.

Más adelante, el humorista reveló que “me agarré a combos ahí“. Y tras ello, entregó detalles sobre cómo ocurrió: “Porque mi hermano me dejaba a cargo de cosas. Había un camión de estos que tienen cemento. Entonces, parece que desde la semana pasado el camionero andaba como idiota“, expuso.

Luego, el exMorandé con Compañía agregó: “Y me dice, delante de todos los viejos, ‘oiga, ¿usted sabe qué le pasa al cemento si está mal de…?’. Y yo, de ignorante, no tenía idea, le dije ‘tú con tu pega, yo con la mía’. ‘¿Pero sabes lo que hace, no?’, ‘no tengo idea, no me hueí, vos estay…’. ‘No, pero que…’, y empieza así a insultarme po“.

“Entonces yo le dije, ‘¿por qué me estay insultando? ¿qué te pasa, huéon?’. Empezó así a insultar y los viejos pararon la hueá. ‘Y jefe, ¿qué pasó?’, ‘no, nada’, yo dije. Y agregué: ‘Quedate callado hueón, porque si no…’. ‘Porque si no, ¿qué? ¿Qué?’, ‘te voy a sacar la chucha’, le dije. Así más encima nervioso“, añadió.

“Nadie vino a salvarme”

Y enseguida, prosiguió con su relato: “el hueón me dice, ‘ven pa’ acá’ y yo le dije ‘ven vo po hueón’. Y ahí está la diferencia, porque el hueón vino. Era camionero, así como Hulk, con su manos. Y yo lo vi en cámara lenta y venía así como arremangándose“.

Hasta que vino el desenlace del altercado. “Y yo así con la radio, ‘atento marca, atento marca’. No contestaba nada. Llamé hasta al topógrafo, ‘atento topógrafo'”. Nadie vino a salvarme hueón (…)Y claro, ahí me agarré a combos. El hueón me quería volar la cabeza“, afirmó Villegas.

Finalmente, Rodrigo Villegas señaló que el camionero fue el primero en golpearle, “porque vino y me pegó acá (en el pecho), dos combos así. Y yo le pegué po. Le pegué y le pegué, y lo agarré así y caímos arriba de una carretilla de cemento. Quedó la pura cagada“.