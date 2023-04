“Me expresó toda su alegría”: Gigi Martin revela cómo fue el despertar de la hija de Mauricio Flores

Fue el lunes 17 de abril, el día en el que Danika Flores (de 25 años) despertó tras más de tres semanas sedada e intubada producto del accidente cerebrovascular que sufrió. Durante todo ese tiempo, su padre Mauricio Flores estuvo a su lado, fuertemente afectado, mientras a su vez recibía el apoyo de sus amigos.

“Muchísimas gracias y nobleza obliga. Como ustedes me mandaron tanto cariño, creo que les debo una información: y es que, felizmente, hace un par de días, mi hija despertó. Y por eso estoy hablando aquí, porque creo que al despertar ella, desperté yo también“, así dio a conocer el comediante que su hija abrió los ojos.

“Vamos paso a paso, pero por lo menos ya está dando los primeros síntomas de poder volver. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Y espero pronto estar grabando otro video donde les pueda contar que ya esta pesadilla para mi hija terminó”, añadió.

Gigi Martin reveló como fue el despertar de Danika

Y uno de los amigos que siempre estuvo como un apoyo incondicional de Mauricio Flores, fue Gigi Martin, su partner humorístico. Precisamente, este último, contó cómo fue el despertar de la joven Danika. “Hablo todos los días con él, así que supe despertó el lunes. Me parece fantástico, porque hay pocas personas que pueden salir de estos ACV“, afirmó en conversación con LUN.

“Danika es joven, le queda mucho por entregar. Y tenía que salir luego por todo lo que pedimos en oraciones para que se recuperara. No era su momento“, añadió.

Tras ello, el comediante entregó más detalles sobre como fue el momento en el que Danika abrió los ojos. “Para él esto ha sido súper difícil. Y ahora estaba feliz porque su hija había despertado. Me expresó toda su alegría por haberle tomado la mano y que ella lo hubiera reconocido a él y a su madre. Me dijo que no la había notado con secuelas“, expuso.

Mauricio Flores volverá a los escenarios este fin de semana

Más adelante, Gigi Martin explicó como ha apoyado a su amigo Mauricio Flores. “Whatsapeamos todos los días. Lo he acompañado con este dolor a través de la tecnología dándole ánimo. En este tipo de situaciones lo que menos interesa son las platas y las pegas“, sostuvo.

Además, que en la ocasión, el humorista adelantó el regreso de Mauricio Flores a los escenarios. “Parece que este fin de semana. Hay que generar lucas porque el sistema de salud en este país es horrible“, comentó.

Finalmente, Gigi Martin aseguró que esto ha sido lo más grave que le ha pasado a su amigo y que “lo peor para un padre es ver a un hijo postrado sin poder hablar, con la incertidumbre si va a despertar o no. Esto es lo más difícil que le ha tocado a mi amigo Mauricio. Por eso, estamos todos contentos de que haya despertado la Danika“.