Carla Ballero contestó a machista comentario de José Luis Repenning: “Se desubicó”

Esta semana, José Luis Repenning lanzó un machista comentario sobre Carla Ballero. Uno que generó variadas reacciones en el cibermundo.

Es que el animador de Tu Día no se midió al comentar la supuesta relación que la morena habría tenido, años atrás, con el fallecido Felipe Camiroaga.

De hecho, Nacho Gutiérrez lanzó al aire un “¿se acuerdan lo que decía la revista sobre Carla Ballero? Ella se fue de Mega a TVN, ¿y Porotito Verde? También”.

“O sea, por conjetura, tú estás diciendo que Carla Ballero también pasó por caja”, contestó el compañero de Priscilla Vargas, generando la polémica.

La respuesta de Carla Ballero a Repenning

La situación se convirtió en tema en los paneles faranduleros y en plataformas como Twitter. Y, debido a ello, en el espacio Sígueme y te Sigo quisieron conocer la opinión de la hermana de Álvaro Ballero.

Así, el conductor Francisco Kaminski la llamó directamente y le preguntó al aire qué le había parecido lo ocurrido. Y ella contestó sin problemas.

“Me contaron después que había dicho algo y posteriormente me apareció en el Instagram (…) y dije ‘qué pasó’, y ahí entendí lo que había sucedido, pero la verdad, a mí me cae muy bien él y ella, y me lo tomé en ese momento como nada, me pareció que fue coloquial”, indicó.

Sin embargo, reveló que luego lo maduró mejor. “Después pensé en mis hijos, hoy en la mañana dije ‘se desubicó’, porque cómo es eso de ‘pasar por caja’, entonces, sinceramente, ahí hago un análisis bastante más profundo y me voy en la volada”, expresó.

“En el fondo, sí hay un punto, opino que hay que tener respeto hacia las mujeres y viceversa, estamos en un momento en el que todos debemos ser iguales”, añadió.

De esta forma, Carla Ballero enfrentó los cuestionamientos a Repenning, quien igual salió a pedir disculpas tras su desafortunada intervención.