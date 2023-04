En una nueva noche de duelos en el programa de baile más famoso de Chile, Aquí se Baila, las parejas se enfrentaron en un desafío de “Frente a Frente” para evitar la eliminación. En este caso, la pareja compuesta por Christell Rodríguez y Luciano Coppelli se impuso frente a Kurt Carrera y Yenima Muñoz en una vibrante presentación.

Una instancia, en la que Christell reveló ser víctima de ciberacoso a raíz de su físico. “Más que defenderme, creo yo que es visibilizarlo. Si bien obviamente, igual de mi parte es sabido que recibo mensajes como esos diariamente. Es algo lamentablemente muy común“, expuso.

“Pero sí creo que es importante visibilizarlo, porque creo que ya basta, basta de la violencia gratuita, de los comentarios violentos“, añadió.

“Las tasas de suicidios siguen subiendo”

Tras ello, la cantante insistió: “No siento que me haya defendido, porque en realidad fue como un ‘oye, ya’. O sea es como, ‘que lata’, porque en mi caso, leer algo así, no cala en mi corazón. Pero creo que hay mucha gente conocida y no conocida del mundo entero, que recibe este tipo de mensajes y sí les genera un problema. Y no están preparados”.

“Nadie debería estar preparado para recibir algo así. Entonces, fue como un momento, en el que en la semana también recibí mensajes de odio, deseándome la muerte, por ser como soy. Y dije, ‘no, basta'”, complementó.

Finalmente, Christell Rodríguez reflexionó que “a mí quizás, no me va a afectar, pero hay gente que recibe estos mismos comentarios y las tasas de suicidios siguen subiendo. Somos un país en el que la salud mental es precaria. Porque tampoco hay un buen acceso a ella.

“Así que, me harté un poco del tema. Y para quienes me escriben, aquí estoy“, remató para dar por cerrado el asunto.

De esta manera, tras el fin de este episodio del programa, las parejas que quedaron para el próximo capítulo de eliminación son Juanfra Matamala y Geraldine Muñoz, Emmanuel Torres y Francisca Pemara y Kurt Carrera y Yenima Muñoz, Kike Faúndez y Melissa Briones, Tati Fernández y Diego Espinoza, Chantal Gayoso y Pancho Chávez, y Janis Pope y Felipe Basáez.