Han pasado cuatro años desde que Jani Dueñas se presentó en el Festival de Viña del Mar 2019. “Esa noche atroz”, como recuerda ella, en la que el monstruo no tuvo compasión ante su rutina y la despidió entre pifias y abucheos del escenario de la Quinta Vergara. Una jornada ante la que, la humorista, todavía padece secuelas.

“Si conmigo como que volvió el monstruo mala onda. Y que ahora también revivió, y que de hecho, por suerte hemos tenido colegas como la Javiera (Contador), como la Natalia (Valdebenito), que han dicho públicamente como ‘que la corten’“, reflexionó Jani Dueñas al comienzo en conversación con Ignacio Franzani en Creadores.

Luego, la exintegrante de El club de la comedia agregó: “Y yo no lo digo solamente por mí, porque lo he visto en otros colegas que les ha pasado. Y pareciera ahora haberse instalado este último verano, como una modalidad acostumbrada, como que ‘si no me gusta, lo destruimos’. Y yo creo que no debiera funcionar así“.

“Seas gracioso o no, puedes cagarla. Yo conozco un montón de errores más que los que reconocí en ese momento. Qué sé yo. Hice una retrospectiva de mea culpa, que yo hoy día puedo hacer. Que también es súper difícil cuando te piden esa explicación tan pronto“, añadió después.

Viña 2023 y “la bomba y los helicópteros del trauma”

Más adelante, la actriz y comediante confesó que no pudo ver a Belén Mora en Viña 2023 (la que también fue pifiada). “Para mí este año fue súper heavy, porque acuérdate que estuvimos dos años sin Festival de Viña (…) Y yo me di cuenta, en mi viaje personal con este tema, que para mí había pasado muy como ‘no, ya lo superé’“, afirmó.

“Bueno, porque después vino el estallido, después vino la pandemia… O sea, a mí me atacó un oso en Viña y después nos atacó otro oso a todos. Era sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir. Y lo de Viña fue quedando atrás y medio como debajo de la alfombra. Y yo me puse a hacer otras cosas, qué sé yo, todo bien“, complementó después.

Sin embargo, Jani Dueñas todavía tenía secuelas de su compleja noche en Viña 2o19. “Nunca dejé de trabajar en lo que hago. En rigor, mi vida no cambió tanto, pero psicológicamente y emocionalmente, sabes qué, súper sí“, aseguró.

“Entonces, ahora, cuando llegó el Festival, yo traté de ver la primera noche, y fue como: ‘Hueón, no puedo’. Ahí fue como la bomba y los helicópteros del trauma. Ahora me doy cuenta de que el estrés postraumático que a mí me había generado ese hecho en mi vida, es súper fuerte“, adicionó.

Y al respecto, también señaló: “Yo jamás pensé que iba a durar tanto, y todos los efectos que ha tenido“.

Lo que significó para ella la rutina de Belén Mora

Posteriormente, Jani Dueñas expuso que “la noche de la Belén en particular, para mí fue muy dura. Porque yo traté de no verla, pero le mandé un mensaje, porque la quiero mucho y es mi amiga… ‘Que te vaya bien, no sé qué’, y no pude evitar meterme a Twitter para ver cómo lo estaba yendo“.

“Y obviamente me acordé de mí misma y me dio terror que le pasara lo mismo. ¿Y sabes qué, Nacho? Fue como una cosa en el cuerpo. Como que no pude verla. No pude prender la tele, no pude hacer nada. Y fue una noche espantosa para mí“, agregó.

Finalmente, fue tanto lo que revivió el trauma en la noche de Belén Mora, que tuvo que recurrir a su psicóloga. “Ahí fue como ‘aló, terapia’, nuevamente. Yo estoy terapeada hace mucho tiempo, pero ‘vamos, tenemos que hablar de esto’, y parece que hay que reconciliar este recuerdo“, cerró.