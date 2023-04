“Quiero a mi lado a alguien que tenga integridad”: Yamila Reyna arremete contra Diego Sánchez

En el episodio de Podemos Hablar que se emitirá este viernes 14 de abril, los protagonistas elegidos fueron Julio Cesar Rodríguez, Kanela, Natalia Duco y Yamila Reyna. Y en un adelanto, es posible conocer cuál será uno de los momentos más impactantes del programa: cuando la conductora argentina de TVN arremetió contra Diego Sánchez.

“Yo viví una relación de muchísimo amor. Voy a hablar por mí. Una relación donde lo di todo y no me arrepiento. Creo que la vida se trata de vivirla intensamente. Una relación de dos años donde respeté, amé sanamente, me mudé a otra ciudad. Lo apoyé en sus mejores momentos y en los momentos más difíciles de su carrera“, dijo la humorista y presentadora televisiva.

“Cuando necesité el apoyo de vuelta, porque estaba viviendo un momento de mucha exigencia con 8 horas al aire, su manera de pagarme fue con una traición, que además yo me enteré por la prensa“, añadió después.

“Prefería la verdad, aunque me duela”

Más adelante, la exconductora de Buenos días a todos, insistió en sus críticas hacia el guardameta de Coquimbo Unido. “Cuando la persona con la que te proyectaste, con la que ibas a formar una vida a futuro, que decía que eras el amor de su vida y te traiciona, es inentendible“, afirmó.

Además, de que en la ocasión, la conductora de TVN manifestó que no tiene interés en reconciliarse con Diego Sánchez. “A esta altura de mi vida quiero a mi lado a alguien que tenga integridad y valores, y él no los tiene“, sostuvo.

Finalmente, acerca de su expololo, Yamila Reyna señaló que “desde el día uno yo le dije que las mentiras no, que prefería la verdad, aunque me duela“, y que le afectó mucho enterarse de esa manera en el mejor momento de su carrera, cuando “estaba brillando” en la televisión.