En Sígueme y te sigo se analizó el recién hecho público romance entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola. Esto luego, de que ambos decidieran compartir su relación a través de sus redes sociales, además de empezar a hacerse ver juntos en diferentes eventos. Y fue así, como también se habló de la postura de Mauricio Isla al respecto.

Y es que, se rumoreó que el exesposo de Gala Caldirola y papá de la hija que tienen en común, estaba molesto con el romance entre ella su otrora compañero en la selección chilena. De hecho, en el programa Qué te lo digo, Luis Sandoval contó que varios jugadores de La Roja consideran que Pinilla “rompió códigos“.

Además de que Sergio Rojas, aseguró que habló con amigos de Mauricio Isla. “Me decían que está enfurecido, encuentra que Gala se desbandó. Como que anda tirando el calzón por cualquier lado (…) Él considera que lo que hicieron fue una burla, porque primero lo desmintieron todo“, expuso.

“Isla no está enojado”

Sin embargo, en Sígueme y te sigo, Mauricio Israel desmintió todo lo dicho en Qué te lo digo. “Son códigos que se inventan para justificar cosas que no hay que justificar. Aquí lo ha dicho Andrés Baile, que es el romántico de todos, que ‘el amor no tiene edad, no tiene tiempo de espera, no tiene reloj, no ve, es ciego’“, afirmó.

Y tras ello, el rostro de TV+ reveló la información que obtuvo. “Esto viene de una muy buena fuente (…) Todo el mundo cree que Mauricio Isla está enojado con Pinilla por el tema de Gala. Hace tres meses, cuando ellos empezaron esto, que iban, que venían, que salían, que no salían, que el remember del verano con la Gisella, viaje a Rapel, todo el tema”, planteó.

“En el momento en el que empezaron a salir, antes de empezar a salir, Mauricio Pinilla habló con Isla. Y él le dio la aprobación a Pinilla para estar con Gala. No es la aprobación, le dio la bendición. Él fue respetuoso, le dijo: ‘¿Te molesta la situación? Voy a empezar’, e Isla le dijo ‘tienes mi bendición, amigo mío, sé feliz’“, añadió.

Finalmente, Mauricio Israel señaló que “pueden decir lo que quieran, pero Isla no está enojado, no está ni ahí. Tema cerrado“.